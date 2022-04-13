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Ons altında yükseliş sürüyor! 1 ayın zirvelerinde

13.04.2022 - 11:27
Ons altında yükseliş sürüyor! 1 ayın zirvelerinde | Altın Haberleri

Ons altın fiyatları, yaklaşık 1 ayın zirve seviyelerinde hareket ederken; gram altın fiyatları da değer kazancını sürdürüyor.

Altının ons fiyatı, ABD mart ayı enflasyonunun 40 yılın zirvesini yenilemesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamayla Ukrayna savaşında barış görüşmelerinin tıkandığını söylemesiyle yönünü yukarı çevirdi. Ons altın 14 Mart tarihinden beri en yüksek seviyelerden işlem görürken; bugün içerisinde en yüksek 1973 doları; en düşük ise 1962 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,18 oranında yükselişle 1970 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 926 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 924 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 926,29 lira seviyesini, en düşük ise 920,38 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:05 itibarıyla yüzde 0,25 oranında yükselişle 924,89 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1513 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 229 liradan işlem görüyor.


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