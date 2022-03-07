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Ons altında yükseliş sürer mi? İşte uzman yorumu

07.03.2022 - 11:03 | Son Güncelleme :
Altın yorum 7 Mart: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı yükselen jeopolitik riskin etkisiyle 20 ayın zirvesini görürken; gram altın ise 925 liranın üzerini gördü. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hareketini Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı Rusya-Ukrayna savaşında endişelerin yükselmesi ve küresel enflasyonist baskının artmasıyla 2000 dolar seviyesinin üzerini gördü. Ons altın böylelikle, Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselerek gördüğü tarihi rekor seviyesinden sonra ilk defa 2000 doların üzerini görmüş oldu. Uzmanlar Ukrayna savaşı ile ilgili olumlu bir haberin gelmemesi halinde ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişi sürmesini beklerken; Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Rusya’dan küresel gerilimi daha da artıracak söylemler gelmesi ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların daha da artması halinde 2000 dolar üzerindeki fiyatlamaya dair bir direnç seviyesi şu anda görülmüyor” şeklinde değerlendirdi.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 2002 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1961 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,53 oranında yükselişle 1977 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN 925 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkiyle 925 liranın üzerini görerek geçtiğimiz 2,5 ayın zirvesini yeniledi. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 925,62 lira seviyesini, en düşük ise 898,29 lira seviyesini görürken; saat 17:35 itibarıyla yüzde 1,29 oranında yükselişle 910,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 131 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 899 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 910 lira seviyesinden başlamıştı.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın 12. gününe girerken riskli varlıklardan çıkışların sert olduğu ve satıcılı bir seyrin hakim olduğu yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu durumun çıktısı olarak da yeni haftanın ilk iş gününde erken saatlerinde 2000 dolar sınırına dayanan ons altın fiyatının hafta içerisinde bu çıtayı aşması muhtemel görülüyor.

Ons altın fiyatı üzerinde gördüğümüz en belirgin konu ve güvenli liman olma özelliğinin iyicene ortaya çıkmasındaki durum da ABD Dolar Endeksi ile pozitif korelasyon halinde olup ikisinin de aynı anda yükselmesi. Normal şartlar altında eğer savaş olmasaydı ABD Dolar Endeksi 98 seviyelerinde iken ons altının beklenen seviyesinin 1900 doların altında olmasını makul karşılardık. Ancak görünen o ki savaş ile ilgili olumlu haberler gelmediği müddetçe ons altında 1923 dolar seviyesinin daha aşağısını görmeyiz. 

1923 doların da konuşulabilir hale gelmesi için de öncelikle 1967 doların altında kapanış görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu olasılıklar ise şu anda oldukça zayıf. Rusya’dan küresel gerilimi daha da artıracak söylemler gelmesi ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların daha da artması halinde 2000 dolar üzerindeki fiyatlamaya dair bir direnç seviyesi şu anda görülmüyor.

Gram altın ise hem ons altın hem de dolar/TL tarafındaki yükselişten kaynaklı şekilde 911TL seviyelerinde. Ancak gram altın yatırımcıları için önemli bir uyarım var. Ekonomi yönetimi eğer dolar/TL kurundaki 14.25TL üzerinde güçlenen yukarı hareketin önüne geçemeyeceğini görürse TL’yi destekleyici ilave bir paket açıklayabilir. Bu durumda dolar/TL kurunda yaşanabilecek sert geri çekilme de gram altını 900TL altına 850TL’ye yakın seviyelere çekebilir. Bu durumun akılda tutulması, dolar/TL hareketinin yakın izlenmesi ve ekonomi yönetiminin bu süre zarfında piyasalara ilişkin söylemlerini iyi takip etmek, doğru zamanlamayı beklemek lazım.


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