31 Mart gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 450 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1684 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ons altın için orta vadede yükseliş potansiyelinin halen varlığını koruduğunu belirten Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “bu trendin gerçekleşmeye başlaması için 1734 ve 1780 dolar seviyelerinin aşılmasını beklemek gerekiyor” dedi.

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 450 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 448.11 lira seviyesini; en yüksek ise 455.41 lira seviyesini gördü. Altın fiyatları, saat 11.37 itibarıyla yüzde 0.11 oranında düşüşle 450.67 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 23 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1688 dolar seviyesini, en düşük ise 1677 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.02 oranında düşüşle 1684 dolardan işlem gördü.

ORTA VADEDE YÜKSELİŞ İÇİN BU SEVİYELER ÖNEMLİ

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın için mart ayı boyunca 1800 dolara doğru yükseliş trendinin başlayabilmesi için, 1734 dolar seviyesinin kırılması gerektiğini beklemiştik. Bu durum gerçekleşmeyince ons altın daha fazla bu seviyede dayanamadı ve güne 1700 doların altında bir fiyat ile başladı.

Ons altının asıl bu bahsettiğim direnci gösteremeyerek bir anda önce 1711 dolar ardından da 1700 dolar altına gerilemesindeki en önemli etken Euro/dolar paritesinin 1.18 seviyesinin altına inmesi oldu. Buna karşılık dolar endeksinde 92.6 seviyesinin üzerine çıkılarak 93 seviyesinin de aşıldığını gördük.

Hal böyleyken dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde olduğu ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.70 üzerinde olduğu müddetçe, ons altının yeniden bir çıkış yakalayarak mart ayında gözlem altında tuttuğumuz 1734 dolar seviyesini yakalaması pek kolay gerçekleşecek durum olarak görülmüyor.

Dolayısıyla aşağıdaki destek seviyesinin önem kazandığı bu görüntüde desteğin 1675 dolar olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yorumlarda orta vadede beklenti içerisinde olduğum yükselişin gelme ihtimali halen varlığını korurken, bu trendin gerçekleşmeye başlaması için 1734 ve 1780 dolar seviyelerinin aşılmasını beklemek gerekiyor.

Gram altına tarafına baktığımızda ise, yükselişin ana kaynağı şüphesiz ki dolar/TL kurundaki artış. Dolar/TL kurunun 8.19 TL altına inmediği müddetçe bir düşüş trendinin başladığını söylemek zor ve şu andaki görünüme bakıldığında yukarıda 8.50 TL seviyesine doğru bir çıkış potansiyeli var. Dolar/TL kurundaki bu yükseliş eğilimi devam ettiği müddetçe gram altın tarafındaki hedef beklentim de 470 TL ve üzerinde 488 TL şeklinde ortaya çıkıyor.

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