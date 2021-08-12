gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları

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"Ons altında yön arayışı sürebilir"

12.08.2021 - 10:23 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 484 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1754 dolar seviyesinde bulunuyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, "Önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler ve salgının gidişatı, Fed’e dair beklentileri şekillendirmeye devam edecektir. Bu durumda bir süre daha ons altının yön arayışının sürmesine yol açabilir" dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 485 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 484 TL seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 486,78 lira seviyesini, en düşük ise 483,36 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.19 itibarıyla yüzde 0.25 oranında düşüşle 484,77 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 271 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1756 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1748 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.17 oranında yükselişle 1754 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜREBİLİR
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın bu hafta 1685 dolar seviyesine doğru düşüşün ardından bu seviyeden gelen tepkilerle yeniden 1700 dolar üzerine doğru yükselmeyi başardı. Bu düşüşte en önemli etken, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisiydi. Temmuz ayına yönelik açıklanan veri, ABD ekonomisinin hızlı toparlanıyor beklentilerini güçlendirince bu durum ons altında baskı yarattı. Güçlenen dolar, ons altındaki düşüşü tetikledi. Dolar endeksi, haziran ayı Fed toplantısı sonrası 92,00-93,00 aralığında seyrediyor ve geri çekilmelerde sınırlı kalıyordu.

Cuma günkü veri sonrası artık dolar endeksinde 93,00 seviyesinin üzerine doğru tepkilerin başladığı görülüyor. Bugün bir miktar 93,00 seviyesinin altına doğru gevşemiş durumda ancak ana resimde güçlenmek isteyen bir dolar bulunuyor.

Dün de ABD TÜFE verisi takip edildi. Özellikle son aylarda artış kaydeden verinin detaylarına bakıldığında karışık bir veri olduğu görüldü. Yıllık bazda beklentilerin bir miktar üzerinde ve aylık bazda beklentilere paralel gerçekleşmiş durumda. Fed’in enflasyondaki yükseliş geçici yorumunu destekleyen bir veri olması sebebiyle dün dolar endeksinde sınırlı düşüş ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 1,37’lerden yüzde 1,34’lere doğru bir hareket görüldü. Verinin etkisi sınırlı kalabilir.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler ve salgının gidişatı, Fed’e dair beklentileri şekillendirmeye devam edecektir. Bu durumda bir süre daha ons altının yön arayışının sürmesine yol açabilir. Teknik olarak, 1767 dolar direncinin üzerinde 1786 dolar ve sonrasında 1807 dolar direnci bulunuyor. Geri çekilmelerde, 1735 dolar desteğinin altında 1716 dolar ve 1685 dolar destek konumunda.

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