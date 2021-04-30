30 Nisan gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, altın yorum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 470 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise 1.771 dolar seviyesinde bulunuyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ; altın fiyatlarını Bigpara için analiz etti.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 468 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 470 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını da 3.156 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.771 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini aktardı. Bugün, Almanya ve Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

ONS ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın bu haftayı 1759-1790 dolar aralığında geçirmeye çalışıyor. Hafta içerisinde Fed’in faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell’ın güvercin söylemlerini koruyor olması, altının da 1790 dolar seviyesine doğru hareketini destekledi. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizinin yeniden yüzde 1,60 seviyesinin üzerine doğru yükselişi ve Dolar endeksindeki sınırlı pozitif görünüm, ons altının 1790 dolar seviyesinin üzerine doğru hareketini zorlaştırdı ve altında ivme kaybı başladı. Ancak 1760 dolar altında çok güçlü bir seyir oluşturamadığı dikkat çekiyor, bu nedenle altın için temkinli yorumunu getirmek yanlış olmaz. Neden temkinli sorusu içinse salgının devam ediyor olması ve tahvil faizindeki oynaklık cevaplar arasında.

Özellikle salgının önüne geçmek için ABD’nin aşılama politikasını iyi yönetiyor olması, ABD ve Çin’den ekonomik aktiviteye dair canlanma belirtileri, aslında altın için olumsuz. Ancak, bu ülkelerin dışında Japonya, Hindistan gibi ülkelerde vaka sayılarında artışlar sürüyor ve tedirgin edici olabiliyor. Dolayısıyla bu durum zaman zaman piyasaları baskıladığı için risk iştahının da zayıflamasına neden oluyor ve bu durumda ons altının yükselişini destekliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi de geçtiğimiz günlerde yüzde 1,60 seviyesinin altında dengelenmişti. Ancak bu hareketi çok ikna edici olmadığı için altında yeni bir hareket oluşturamıyordu. Hala tahvilde yükselme ihtimali olduğu için bu durum altının 1800 dolar üzerine doğru hareketini bir süre daha baskılayabilir. Bugün içinde ABD’den açıklanacak veriler bulunuyor. Altın açısından takip edilmeli.

Teknik olarak ele aldığımda, Ağustos 2020 döneminden bu yana alçalan kanal içerisinde seyrediyor. Son 15 günlük seyrini, hem 22 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde hem de kanalın üst sınırına yakın bölgede geçirdiğini gözlemliyoruz. Bu nedenle 1800 dolar sınırına doğru bir ivmelenme isteği zaman zaman oluşabiliyor. Yazıyı kaleme aldığım esnada, altın 1769 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altında, 1779 dolar alçalan kanalının geçtiği üst sınır bölgesi. Yani direnç konumunda. Altında gün içi direnç noktası olarak izlenebilir. Bu direncin üzerinde haftalık bir kapanış görülürse bu durumda yükselişini sürdürmek isteyebilir ancak bunu başaramazsa bu durum ivme kaybını tetikler düşüncesindeyim.

Yukarıda da temel hikayelerde belirttiğim üzere net bir yönden bahsetmek biraz zor gibi duruyor. Orta ve uzun vadede yukarı yönlü bir eğim olduğunu düşünüyorum. Kısa vade içinse 1765-1800 dolar aralığında bir süre daha işlemler sürebilir. Zaman zaman bu aralığında dışına doğru kısa soluklu tepkiler görülürse yeni bir hareket olarak yorumlanmamalı. Ne zaman bu aralığında dışında güçlü kapanışlar başlar bu durumda o yöne doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. Bir süre daha ons altın stratejilerinde bunu göz önünde bulundurmak iyi olabilir.

Ons altındaki sıkışık seyir, Dolar/TL kurunun 8,00 TL’nin üzerinde seyrini sürdürüyor olması, gram altının da teknik ortalamalarının üzerinde seyrini korumasına neden oluyor. Kısa vade için 462 TL seviyesi destek noktası olabilir. Yukarıda 476-485 TL direnç noktaları olarak görülüyor.

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