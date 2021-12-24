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Ons altında 'resesyon' yükselişi

24.12.2021 - 10:56 | Son Güncelleme :
çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 24 Aralık altın fiyatları

Altının ons fiyatı, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişeyle değer kazanırken; gram altın fiyatı, şu dakikalarda 666 lira seviyesinde; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1809 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişeleriyle küresel çapta yükseldi. ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers'ın açıklamaları etkili olurken; Summers, ABD ekonomisinde önce resesyon ve sonrasında da durgunluk yaşanabileceğini belirtti ve "Endişem, resesyona neden olmadan enflasyonu indirmenin zor olacağı bir noktaya doğru ilerliyor olmamız" şeklinde ekledi.

Haftanın son işlem gününde, Bugün ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde piyasalar Noel tatili dolayısıyla kapalı olurken; açık olan sınırlı sayıdaki piyasada ise düşük hacimli işlemler sürüyor. Altının ons fiyatı, düşük hacimli bu günde en yüksek 1812 dolar seviyesini; en düşük ise 1807 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 1808 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 654 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 670 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 705,64 lira seviyesini, en düşük ise 647,01 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13.30 itibarıyla yüzde 4,51 oranında yükselişle 684.73 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1085 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 447 liradan işlem görüyor.

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