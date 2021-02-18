‹ Önceki Haber "2020 yılı Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl oldu" "2020 yılı Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl oldu" Sonraki Haber › Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

“Ons altında kısa vadede toparlanma görebiliriz”

18.02.2021 - 11:25 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Ons altın fiyatları ne kadar? 18 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyelerinde hareketini sürdürürken; şu dakikalarda 398 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise, 1784 dolar seviyesinde hareket ediyor. Özel Fon Yöneticisi Baştürk, “Ons altında 1765 dolar eşiği önemli bir destek noktası olarak izlenmelidir. Mevcut durumda bu seviye üzerinde tutunma var. Bu tutunma sürerse kısa vadede toparlanma görebiliriz” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün 400 liranın altına gerileyerek geçtiğimiz 7 ayın en düşük seviyesini görürken; bugün aynı seviyelere yakın seyrine devam ediyor. Gram altın, gün içerisinde en düşük 397.29 lira seviyesini, en yüksek ise 401.30 lira seviyesini görürken; saat 13.37 itibarıyla yüzde 0.30 oranında yükselişle 398.62 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 654 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 692 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 399 lira seviyesinden hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başlamıştı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1789 dolar seviyesini, en düşük ise 1774 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.54 oranında yükselişle 1784 dolardan işlem gördü.

KISA VADEDE TOPARLANMA GÖREBİLİRİZ
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Geçen yıl yüzde 0.50’lere gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta yüzde 1.30 üzerine yükseldi. Bu yükseliş neticesinde ons altının baskı altında kaldığını görmekteyiz. Faizler ile ons altın arasında ters korelasyon olduğunu unutmamak gerekiyor.

Ons altında 1765 dolar eşiği önemli bir destek noktası olarak izlenmelidir. Mevcut durumda bu seviye üzerinde tutunma var. Bu tutunma sürerse kısa vadede toparlanma görebiliriz. 

Dolar kurunda ise genel resimde baskı sürüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı takip edilecek. Faizlerde bir değişiklik olmayacaktır. Ancak sözlü yönlendirmeler devam edebilir. Buradaki kritik nokta, ilerleyen aylarda enflasyon yükselişlerinde TCMB’nin aksiyon alıp alamayacağı konusudur. Çünkü yükselen ABD faizleri gelişmekte olan ülke piyasaları için negatif bir durum olacaktır. 

Gram altında geçen yılın kasım ayında başlayan satış baskısı devam ediyor. Kabaca 500 TL’den 395 TL’ye düşen bir altın görmekteyiz. Mevcut seviyelerden henüz yukarı yönde net bir yükseliş sinyali olmasa da yine de kademe yapılabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Burada kademeli alım strateji izlenerek düşüşlerde fırsatlar değerlendirilebilir. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.549 Değişim: 0,57% Hacim : 34.071 Mio.TL Son veri saati : 17:32
Düşük 1.544 18.02.2021 Yüksek 1.563
Açılış: 1.548
6,9681 Değişim: 0,03%
Düşük 6,9225 18.02.2021 Yüksek 7,0009
Açılış: 6,966
8,4245 Değişim: 0,39%
Düşük 8,3628 18.02.2021 Yüksek 8,4439
Açılış: 8,3917
398,77 Değişim: 0,31%
Düşük 397,30 18.02.2021 Yüksek 401,30
Açılış: 397,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.