Gram altın fiyatları ne kadar? Ons altın fiyatları ne kadar? 18 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyelerinde hareketini sürdürürken; şu dakikalarda 398 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise, 1784 dolar seviyesinde hareket ediyor. Özel Fon Yöneticisi Baştürk, “Ons altında 1765 dolar eşiği önemli bir destek noktası olarak izlenmelidir. Mevcut durumda bu seviye üzerinde tutunma var. Bu tutunma sürerse kısa vadede toparlanma görebiliriz” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün 400 liranın altına gerileyerek geçtiğimiz 7 ayın en düşük seviyesini görürken; bugün aynı seviyelere yakın seyrine devam ediyor. Gram altın, gün içerisinde en düşük 397.29 lira seviyesini, en yüksek ise 401.30 lira seviyesini görürken; saat 13.37 itibarıyla yüzde 0.30 oranında yükselişle 398.62 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 654 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 692 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 399 lira seviyesinden hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başlamıştı.

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Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1789 dolar seviyesini, en düşük ise 1774 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.54 oranında yükselişle 1784 dolardan işlem gördü.

KISA VADEDE TOPARLANMA GÖREBİLİRİZ

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Geçen yıl yüzde 0.50’lere gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta yüzde 1.30 üzerine yükseldi. Bu yükseliş neticesinde ons altının baskı altında kaldığını görmekteyiz. Faizler ile ons altın arasında ters korelasyon olduğunu unutmamak gerekiyor.

Ons altında 1765 dolar eşiği önemli bir destek noktası olarak izlenmelidir. Mevcut durumda bu seviye üzerinde tutunma var. Bu tutunma sürerse kısa vadede toparlanma görebiliriz.

Dolar kurunda ise genel resimde baskı sürüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı takip edilecek. Faizlerde bir değişiklik olmayacaktır. Ancak sözlü yönlendirmeler devam edebilir. Buradaki kritik nokta, ilerleyen aylarda enflasyon yükselişlerinde TCMB’nin aksiyon alıp alamayacağı konusudur. Çünkü yükselen ABD faizleri gelişmekte olan ülke piyasaları için negatif bir durum olacaktır.

Gram altında geçen yılın kasım ayında başlayan satış baskısı devam ediyor. Kabaca 500 TL’den 395 TL’ye düşen bir altın görmekteyiz. Mevcut seviyelerden henüz yukarı yönde net bir yükseliş sinyali olmasa da yine de kademe yapılabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Burada kademeli alım strateji izlenerek düşüşlerde fırsatlar değerlendirilebilir.

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