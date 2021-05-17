gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 17 Mayıs altın yorum

Gram altın fiyatları, gördüğü 6 ayın zirvesinden dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; şu dakikalarda 497 lira seviyesinde hareket ediyor Altının ons fiyatı ise, 1853 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "1850 dolar seviyesinin üzerine yerleşme olursa 1900 dolar seviyesine olan yolculuğun hafif dalgalanmalar ile başlamasından bahsedebiliriz" şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Geçtiğimiz hafta, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2.5 gün Türkiye piyasaları kapalı olurken, gram altın fiyatları uluslararası piyasalarında gördüğü işlemlerde geçen haftayı 501 TL seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününe 499 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içerisinde 503.51 TL seviyesine kadar tırmanarak 11 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaştı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 495.21 TL seviyesini görürken; saat 11.03 itibarıyla yüzde 0.73 oranında düşüşle 497.56 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 159 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1855 dolar seviyesini, en düşük ise 1842 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.55 oranında yükselişle 1853 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINDA HEDEF 1900 DOLAR MI?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Özellikle ABD enflasyon verisi sonrasında çalkantılı süreç yaşanan geçen haftanın son iş gününde dolar endeksinde yaşanan gerileme sonrasında ons altın en yüksek 1845 dolar seviyesini görmüştü. Yeni haftanın ilk saatlerinde ise 1850 dolar üzeri fiyatlamaları gören ons altında ana yükseliş trendi içerisinde olduğumuzu söylemek mümkün.

Bu ana trend içerisinde ilerlerken hafif çaplı geri çekilmeler olması halinde geçen hafta da bahsettiğim 1814 dolar seviyesindeki desteğin devam ettiğini belirtebilirim. Hatta bu destek seviyesi geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yukarı sert hareket esnasında bile korundu. Tekrardan bu geri çekilmelerin gündeme gelmesinin yeni alım fırsatları şeklinde değerlendirileceğini düşünüyorum.

1850 dolar seviyesinin üzerine yerleşme olursa da 1900 dolar seviyesine olan yolculuğun hafif dalgalanmalar ile başlamasından bahsedebiliriz. Bu hafta açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının satır aralarında eğer ABD enflasyonunun yukarı yönlü hareketinin geçiçi olduğu temasına vurgu yapıldığına şahit olursak, ABD 10 yıllıklarında ilave geri çekilmeler ons altının 1900 dolar seviyesine hareketini destekler nitelikte olacaktır.

Gram altında geçen hafta 500TL’nin çok uzak olmadığından bahsetmiştim. Nitekim Perşembe günü bu seviyenin yakalandığını gördük. Yeni haftanın erken saatlerinde 500TL üzerinde görülen seviyelerden dolar/TL kurunun 8.32TL’ye gerilemesi sonucunda 496TL seviyelerine inişler oldu. Bu hareket de bize dolar/TL kurundaki geri çekilmenin sınırlı kalma ve yukarı yönlü riskler çerçevesinde yeniden artış senaryosunun işlemeye başlaması haline bu hafta içerisinde yeniden 500TL üzeri hareketleri görebileceğimizin göstergesi. Bu ana senaryo çerçevesinde Kasım 2020’de görülen 520TL seviyesinin test edilmesi durumu yeniden kısa vadede söz konusu olabilir. Bu durum gerçekleşene kadar eğer aşağıda 480TL seviyelerine yakınlaşmalar gündeme gelirse, bunların alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler