27 Ekim çeyrek altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 545 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 894 lira, Cumhuriyet altını 3.652 liradan satılıyor. Ziraat Yatırım, bugünkü araştırma raporunda ons altın fiyatlarıyla ilgili olarak destek direnç seviyelerini dikkat çekti.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 551 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 545,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 894 lira, Cumhuriyet altını da 3.652 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere karşın altının ons fiyatının 1.810 direncinden başlayan düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti

Bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının beklendiğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Ziraat Yatırım

ABD'de ekim ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni düşüş beklentilerinin aksine Delta varyantın yayılmasıyla ilgili endişelerin azalmasının katkısıyla yükseldi. Dolar endeksi (DXY) de kısa vadeli yukarı yönlü hareketini sürdürerek aylık ortalamasını test ederken, Ons Altın 1.782 seviyesine kadar geriledi. Kapanış ise 1.793 seviyesinden gerçekleşti.

Bugün ise değerli madende baskı sürerken, DXY 94 seviyesinden geçen aylık ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ons Altın, önemli gözüken 1.781 desteğinin üzerinde kalabilir. Aksi durumda 1.774 sonraki yakın destek. Yukarıda ise 1.795 direncinin geçilmesi 1.808 seviyesine kadar bir ivmelenmeyi beraberinde getirebilir. Bugün ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri verisi kısmi oynaklık yaratabilir.

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