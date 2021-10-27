  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • "Ons altında bu seviyelere dikkat"
‹ Önceki Haber Yapı Kredi sendikasyon kredisi sağladı Yapı Kredi sendikasyon kredisi sağladı Sonraki Haber › Almanya büyüme tahminini revize etti Almanya büyüme tahminini revize etti

"Ons altında bu seviyelere dikkat"

27.10.2021 - 11:14 | Son Güncelleme :
27 Ekim çeyrek altın fiyatları! Gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 545 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 894 lira, Cumhuriyet altını 3.652 liradan satılıyor. Ziraat Yatırım, bugünkü araştırma raporunda ons altın fiyatlarıyla ilgili olarak destek direnç seviyelerini dikkat çekti.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 551 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 545,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 894 lira, Cumhuriyet altını da 3.652 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere karşın altının ons fiyatının 1.810 direncinden başlayan düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti

Bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının beklendiğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!
Ziraat Yatırım

ABD'de ekim ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni düşüş beklentilerinin aksine Delta varyantın yayılmasıyla ilgili endişelerin azalmasının katkısıyla yükseldi. Dolar endeksi (DXY) de kısa vadeli yukarı yönlü hareketini sürdürerek aylık ortalamasını test ederken, Ons Altın 1.782 seviyesine kadar geriledi. Kapanış ise 1.793 seviyesinden gerçekleşti.

Bugün ise değerli madende baskı sürerken, DXY 94 seviyesinden geçen aylık ortalamasının altında kalmaya devam  ediyor. Bu kapsamda, Ons Altın, önemli gözüken 1.781 desteğinin üzerinde kalabilir. Aksi durumda 1.774 sonraki yakın destek. Yukarıda  ise 1.795 direncinin geçilmesi 1.808 seviyesine kadar bir ivmelenmeyi  beraberinde getirebilir. Bugün ABD'de açıklanacak dayanıklı mal  siparişleri verisi kısmi oynaklık yaratabilir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.513 Değişim: 0,25% Hacim : 18.018 Mio.TL Son veri saati : 16:13
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,5079 Değişim: -0,29%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0681 Değişim: 0,01%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
548,19 Değişim: -0,32%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.