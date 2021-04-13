gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, 13 Nisan altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 452 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1728 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ons altında ana direnç olarak 1760 dolar seviyesini izlediğini belirten Stratejist Baştürk, “Bu seviye altında kalındığı sürece baskı ön planda olmaya devam edecektir” şeklinde değerlendi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 454 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 453 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 451.65 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 455.52 lira seviyesine tırmandı. Ons altın fiyatına bağlı olarak değer kaybeden gram altın, saat 11.10 itibarıyla yüzde 0.29 oranında düşüşle 452.66 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 52 liradan satılıyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri altının ons fiyatı üzerinde baskısını sürdürürken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1736 dolar seviyesini, en düşük ise 1723 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.24 oranında düşüşle 1728 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINDA 1760 DOLAR SEVİYESİ YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Rıdvan Baştürk – Stratejist

Mart ayının sonunda 1677 dolar desteğinden gelen alımlarla birlikte hızlı bir şekilde 1760 dolar direncine giden ons altın, son günlerde baskı altında kalıyor.

ABD ekonomisi, beklenenden güçlü bir büyüme performansı göstermeye yakın duruyor. Gelen makro veriler oldukça kuvvetli. Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell da yaptığı son açıklamada bunu destekler nitelikte konuşmuştu. Geçen hafta yüzde 1.62’ye gerileyen ABD 10 yıllık faizlerinin yeniden yüzde 1.70 sınırına gelmesi, ons altın için baskı oluşturmaya devam ediyor.

Ons altında ana direnç olarak 1760 doları izliyorum. Bu seviye altında kalındığı sürece baskı ön planda olmaya devam edecektir. Olası yükselişlerde, 1760 dolar direnci baz alınarak satış fırsatları görebiliriz. Aşağıda ise, 1720 doları ara bir destek olarak izlenebilir. Bu destek kırılırsa 1700-1680 dolar bölgesine doğru baskı bekleyebiliriz.

Ons altındaki baskı, gram altını da aşağı çekiyor. Çünkü dolar kurunda yaklaşık iki haftadır çok sakin bir görünüm var. Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı dolar kuru üzerinde oynaklığa neden olabilir. Bu kapsamda gram altında da oynaklık görebiliriz.

Gram altın özelinde, orta-uzun vadede yukarı yönde potansiyelin olduğunu ve düşüşlerin kademeli şekilde fırsat verebileceğini düşünmeye devam ediyorum. 448, 440 TL ve 425 TL seviyeleri gram altın için kademe yerleri olarak izlenebilir.

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