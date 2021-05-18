gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 18 Mayıs altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 500 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1870 dolar seviyesinde hareket ediyor. Marbaş Menkul Araştırma Müdürü Topçu, altın fiyatları üzerinde yaşanan hareketliliği ve öngörülerini Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 499 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 475 lira seviyesinden başladı. Ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 498.62 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 501.61 lira seviyesini gördü. Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 10.14 itibarıyla yüzde 0.38 oranında yükselişle 500.50 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 808 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 318 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1873 dolar seviyesini, en düşük ise 1865 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.18 oranında yükselişle 1870 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINDA 9 AYDIR BEKLENEN YÜKSELİŞ HAREKETİ BAŞLADI

Yusuf Topçu - Marbaş Menkul Araştırma Müdürü

Ons altın 31 Mart tarihinden beri yükselmekte. 1681 dolardan başlayan bu harekette yaz dönemine yaklaşırken 1870 dolar seviyesinde bulunuyoruz. 2020 yılının Ağustos ayında görülen ve ons altında tarihi zirve olan 2 070 dolar seviyesine doğru tekrar bir hareket başlamış gözüküyor.

Son 8-12 aylık periyotta rekor fiyatlamalar görülen emtia fiyatlarına kıyasla altının performansı vasat kalıyor. Bakır, platin, paladyum gibi sanayide yoğunlukla kullanılan emtialara ek olarak mısır, soya ve buğday fiyatları da devamlı olarak artıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sonrasında tedarik zincirlerindeki aksama, zorunlu üretim kısıtlamaları ve düşen talep gibi sebeplerin birleşmesiyle tüm emtialarda eş anlı başlayan ralli, bir süredir küresel piyasalardaki fiyatlamaları belirleyen ana gündem maddesi.

ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 4,2’ye çıktığı bu dönemde emtia fiyatları kaynaklı maliyet enflasyonu yakından takip edilmekte. Yüzde 4,2’ye yükselen TÜFE’den de önemlisi yüzde 6,2 olan Üretici Fiyat Endeksi’ne baktığımızda artan emtia fiyatlarının etkisi açıkça görülmekte. Fed ise bu enflasyon evresinin ‘geçici’ olduğunu belirterek enflasyon endişelerini bertaraf etmiş durumda.

Tüm bu bilgiler ışığında ons altında 9 aydır beklenen yükseliş hareketi başlamış durumda. Kısa vadede ilk hedefi eski zirvesi 2070 dolar olacak. Emtia fiyatlarındaki ortalama yükselişle kıyasladığımızda ise, altın fiyatlarında enflasyon fiyatlaması yeni zirveler getirecek gibi duruyor.

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