çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 18 Şubat altın yorum

Ons altın fiyatları 1900 doların üzerini görürken; ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak haber akışları önemini koruyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, kar satışlarına karşı yatırımcıları uyarırken; "Ons altında ana yön yukarı" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Ons altın fiyatları, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında tansiyonun yükselmesiyle 1900 doların üzerini test ederken, sonrasında gerilimin gevşemesine yol açan değerlendirmelerle yeniden 1900 doların altına geriledi. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer, altın yatırımcısını uyararak şöyle belirtti: Ancak Rusya – Ukrayna gerginliğinin ne kadar süreceğini ve bu gelişmelerin ons altını ne kadar destekleyeceğini tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla risklerin yumuşaması ons altının 1830 dolar seviyesine doğru gerilemesini destekleyebilir. Bu nedenle gündemin iyi takip edilmesinde fayda var.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde 1902 dolara kadar yükselerek 8 ayın zirvesini yenilerken; sonrasında jeopolitik gerilimin düşmesiyle gün içerisinde en düşük 1888 doları gördü. Ons altın fiyatları, saat 13:27 itibarıyla yüzde 0,44 oranında düşüşle 1889 dolardan işlem görüyor.

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Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 830,68 lira seviyesini, en düşük ise 821,09 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.21 oranında düşüşle 827,19 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1358 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 592 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 828 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 826 lira seviyeden başlamıştı.

ONS ALTINDA ANA YÖN YUKARI

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altın jeopolitik tansiyonla hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik haberlerin hızlanması ons altının güvenli liman özelliğini öne çıkardı. Rusya’nın asker yığdığı sınırdan geri adım attığına yönelik güçlü bir kanıt yok.

Piyasa hafta başında büründüğü temkinli iyimserlik havasından çıkıp Rusya riskini fiyatlama isteği içinde görünüyor. Öyle ki Fed’in ne kadar şiddette bir faiz artırımına gideceğine yönelik belirsizlik altın fiyatlarındaki etkisini yitirmiş görünüyor. Bu baskı şimdilik yerini Rusya belirsizliğine çevirmiş görünüyor. Son gelişmelerde Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı gruplar, Ukrayna ordusunun havan topu saldırısı düzenlediğini iddia etti. Bu ve buna benzer haberler olduğu sürece ons altının güvenli liman özelliği ön planda kalmaya devam edebilir. Bu da ons altının teknik olarak canlı kalmasını destekleyebilir.

Ons altın ilk direnç seviyesi olan 1877 dolar üzerine yükselmiş durumda. Bu seviyenin üzerinde kalınmaya devam ettiği sürece bir sonraki tepe noktası olan 1908 dolar seviyesine doğru yükseliş eğilimi korunabilir. Buna karşın 1908 dolar seviyesinin üzerine yerleşik seyirler olmadığı sürece bu seviyeden gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Ons altında ana yön yukarı.

Rusya gerginliği azalsa bile 1800-1830 dolar seviyeleri aşağı yönde kırılmadığı sürece bu seviyelere oluşabilecek geri çekilmeler güç toplama yerleri olabilir. Dolayısıyla geri çekilmeler alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte yüksek seviyelerde gram altın tutan yatırımcısı için hareketli bir ortam oluşmuş oldu. Ancak Rusya – Ukrayna gerginliğinin ne kadar süreceğini ve bu gelişmelerin ons altını ne kadar destekleyeceğini tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla risklerin yumuşaması ons altının 1830 dolar seviyesine doğru gerilemesini destekleyebilir. Bu nedenle gündemin iyi takip edilmesinde fayda var. Gram altın 800 TL altında kapanış gerçekleştirmediği sürece 800 – 850 arasında dalgalanabilir.