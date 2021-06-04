gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 4 Haziran güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 525 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 861 lira, Cumhuriyet altını 3.518 liradan satılıyor. ALB Forex, bugünkü altın fiyatı analizinde "1875 seviyesine doğru toparlanma izlenen değerli metalde 1875 seviyesinin geçilebilmesi durumunda 1890 direncine doğru toparlanma hız kazanabilir" şeklinde belirtti.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 523,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 525,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 861 lira, Cumhuriyet altını da 3.518 liradan satılıyor.

Dün, ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin beklentileri oldukça aşmasının ardından altının ons fiyatı 1.855 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 1.870 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.873 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildirdi. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan ons altının 1.890 doların direnç, 1.855 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

ONS ALTINDA 1875 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

ALB Forex

Ons altında, 1916 seviyesinden gelen satışlar yükselen trend bölgesinde sınırlı kaldı. Sabah saatlerinde bu bölgeden gelen alımlar ile 1875 seviyesine doğru toparlanma izlenen değerli metalde 1875 seviyesinin geçilebilmesi durumunda 1890 direncine doğru toparlanma hız kazanabilir. 1875 seviyesi altında kalıcılık devam ettiği sürece 1850 desteği takip edilebilir.

Dirençler: 1875 / 1890 / 1910

Destekler: 1850 / 1830 / 1818

Gram altın fiyatı yükselen kanal içerisindeki yükselişini sürdürüyor. 532.45 seviyesini görmesinin ardından son iki gündür satış baskısı gören fiyat kısa vadeli yükselen kanal trendini aşağı yönlü kırmayı test etmesinin ardından 50 günlük ortalamasına ve uzun vadeli yükseliş kanal trendine tutundu. Bültenimizi yazdığımız sırada yükseliş hareketi gerçekleştiren fiyatta yükselişin sürmesi halinde 529.60 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. Tersi durumda kanal trendine doğru tekrar geri çekilme görülebilir.

Dirençler: 529.60 / 532.45 / 540.60

Destekler: 518.10 / 515.85 / 512.90

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