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"Ons altında 1870 dolar seviyesi yön belirleyici"

03.02.2021 - 11:09 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi sürerken, gram altın şu dakikalarda 423 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise 1836 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “1870 dolar bandı yakınında teyit edici bir kırılma gerçekleştiremediği için, yönü tam olarak yukarı diyemeyiz” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dolar kurunda yaşanan gerilemenin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürürken; yeni güne 425 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı gün içerisinde en düşük 420.46 lira seviyesini, en yüksek 427.03 lira seviyesini görürken; saat 16.43 itibarıyla yüzde 0.27 oranında düşüşle 423.80 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 693 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 852 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1845 dolar seviyesini, en düşük ise 1832 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.02 oranında yükselişle 1836 dolardan işlem gördü.

1870 DOLAR SEVİYESİ YÖN BELİRLEYİCİ
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Küresel piyasalar bir Reddit çılgınlığı etkisi yaşadı, ancak küçük yatırımcının beraber hareket ettiği alanlardan biri olan gümüşün rallisine altın ve diğer değerli metaller katkı sağlamadığı ve iştirak edemediği gibi, aslında dünden belli olan bir şekilde bu ütopik durumun da devamlılık sağlamayacağı belli oldu. O yüzden gümüş, daha normal bir fiyatta… Altın ise alıştığımız bant içinde hareketine devam ediyor.

1870 dolar bandı yakınında teyit edici bir kırılma gerçekleştiremediği için, yönü tam olarak yukarı diyemeyiz. Dolar endeksi (DXY) de altın açısından frenleyici bir etkiye neden olabilir. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir.

ETF’lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz)  gibi etmenler daha belirgin. Kayda değer bir yatırım perspektifi oluşturmak için piyasa dinamiklerini Reddit’ten bağımsız değerlendirmek lazım. 


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