altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 15 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 440 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1851 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 437 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 438 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 436.61 lira seviyesini, en yüksek ise 441.28 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.34 itibarıyla yüzde 0.63 oranında yükselişle 440.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 717 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 953 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1855 dolar seviyesini, en düşük ise 1845 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.25 oranında yükselişle 1851 dolardan işlem gördü.

ONS ALTIN’DA YÜKSELİŞLER SINIRLI KALABİLİR

Ziraat Yatırım

Fed Başkanı Powell, güvercin bir tutum sergileyerek varlık alımlarından çıkışı tartışmak için doğru zaman olmadığını ifade ederken, Biden'in açıkladığı yeni koronavirüs paketinin ardından bugün kar realizasyonları niteliğinde hareketler gözleniyor. Halihazırda 1.842 dolar seviyesinden geçen 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışan değerli maden ise hafif alıcılı. Ancak, alımların güçlü olmaması ve Dolar'daki dirençli görüntü nedeniyle Ons Altın'da yükselişler sınırlı kalabilir. Sıralı dirençler 1.863 dolar ve 1.875 dolar seviyelerinde. Diğer yandan, 1.842 dolar desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.829 dolar ve 1.817 dolar sıralı destekler olarak izlenebilir.

ONS ALTINDA 1864 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Şeker Yatırım

Yukarı yönlü hareketlerde 1864 dolar direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artması beklenebilir. Bu durumda 1840 dolar ve 1825 dolar seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1864 dolar noktasının ardından 1875 dolar seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir.

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