28 Nisan gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, altın yorum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 466,5 lira seviyesinden işlem görürken; altının ons fiyatı 1.769 dolar seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını 3.129 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 469,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 466,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.129 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.769 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, bu akşamki ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi yükseliş eğiliminde olan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.

ONS ALTINDA 1.800 DOLAR HEDEF OLABİLİR

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Fed'in faiz kararının ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının izleneceği günde değerli maden güçsüz ve takip ettiğimiz 1.770 seviyesinin altında seyrediyor. Bugünkü Fed toplantısının piyasa etkisi nötr olması beklenirken, değerli madende kısa vadeli güçsüzlük nedeniyle teknik bir düşüş görülebilir ve ilk etapta 1.756 hedef olabilir.

Bu seviyenin de altına sarkma yaşanması durumunda 1.745 hedef olabilir. Ana destek ise 1.734 civarında. Diğer yandan, Ons Altın'da yukarı yönlü ivmelenmenin görülmesi için 1.780 direncinin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerindeki bir kalıcılıkta 1.800 hedef olabilir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

ALB Forex

Ons altında, 1760 /1800 bölgesinde sıkışma izlenmekte. Sabah saatlerinde 1770 ara destek bölgesinden güç kazanmaya çalışan değerli metalde, bu bölgenin altına geçilmesi durumunda 1760 ana destek seviyesi takip edilebilir. Olası yukarı yönlü ataklarda 1780/1790 ara direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Dirençler: 1780 /1790 / 1800

Destekler: 1770 / 1760 / 1745

Gram altın fiyatı kısa vadede bir yükselen kanal trendi görüntüsü içerisinde hareket ediyor. Dün 485.60 seviyesine yükselmesinin ardından bugün kar satışları görülen altın 465.55 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. Aşağı yönlü hareket devam ederse 461.75 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Fiyatta toparlanma görülürse 474.65 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 474.65 / 485.60 / 489.10

Destekler: 465.55 / 461.75 / 458.35

Gümüş fiyatı aşağı yönlü trendini kırmasının ardından son bir haftadır 2020'nin haziran ayından gelen yükselen kanal trendinin üzerine geçmeye çalışıyor. Trendin de denk düştüğü 26.30 seviyesini test eden fakat kar satışları görülen fiyatta bu seviye aşıldığı takdirde 26.65 seviyesini yeniden test edebilir. Aksi takdirde ise 25.60 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Dirençler: 26.30 / 26.65 / 27.10

Destekler: 25.60 / 24.65 / 23.70

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