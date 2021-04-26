gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları, 26 Nisan altın yorum

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"Ons altında 1795 dolar üzeri test edilebilir"

26.04.2021 - 11:40 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları, 5 ayın en yüksek seviyesinden gerilerken şu dakikalarda 476 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise 1781 dolar seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, ons altında 1769 dolar seviyelerine kadar geri çekilme olabileceğini belirtirken; “1769 dolar seviyelerinde güçlü bir destek bulması halinde geçen hafta yaptığı yukarı yön denemeleri bu hafta daha güçlü şekilde gündeme gelebilir ve 1795 dolar üzeri seviyeler yeniden test edilebilir

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, 485.03 lira seviyesine kadar yükselerek 11 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı sonrasında dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle, gün içerisinde en düşük 474.91 lira seviyesi görürken, saat 11.22 itibarıyla yüzde 0.32 oranında değer kaybıyla 476.29 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 192 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 478 lira seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya 482 lira seviyesinden başlamıştı.

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Geçtiğimiz hafta açıklanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel bazda ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırarak altının ons fiyatını baskılarken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1783 dolar seviyesini, en düşük ise 1773 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.23 oranında yükselişle 1781 dolardan işlem gördü.

Yeni haftada yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı piyasaların odağında olurken; yurt içinde ise perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ile yoğun veri gündemi takip edilecek.

ONS ALTINDA 1795 DOLAR ÜZERİ TEST EDİLEBİLİR
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçtiğimiz hafta ons altın gün içinde en yüksek 1797,69 dolar seviyesini görmüş ve 1795 dolar seviyelerindeki güçlü direnci aşamayarak haftanın sonuna doğru gün içi en düşük 1770 dolar seviyesini görmüştü.

Yeni haftaya başlarken 1784 doların önemli bir kırılım seviyesi olma özelliğini koruduğunu görüyoruz.  Ons altın 1784 dolar üzerinde tutunamaz ise 1769 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme hatta altına sarkma durumu da söz konusu olabilir. Ancak 1769 dolar seviyelerinde güçlü bir destek bulması halinde geçen hafta yaptığı yukarı yön denemeleri bu hafta daha güçlü şekilde gündeme gelebilir ve 1795 dolar üzeri seviyeler yeniden test edilebilir.

Bu hareketlerde hafta ortasında yapılacak Fed para politikası kurulu toplantısı sonrasında Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısındaki söylemleri önemli rol oynayacaktır. Her ne kadar aşağı yönlü hareketleri görme ihtimallerimiz olsa da ana yönün yukarı olduğu görüşümüzü koruyoruz.

Gram altındaki yükseliş geçen hafta dolar/TL yanısıra ons altındaki yükselişler ile de desteklendi. Geçtiğimiz haftalarda sıkça gündeme getirdiğim alım fırsatı söylemini hafif askıya alarak bu hafta bir izleme dönemi gündeme geldi diye düşünüyorum. 481TL seviyesinden yukarı yönde kuvvetli bir çıkış gelebilmesi için 488TL seviyesinin aşılmasını gündemde. 481TL’den ons altın etkisiyle geri çekilmeler olabilir ancak dolar/TL’nin aşağıdaki 8.24TL desteği gram altın düşüşü için bir frenleyici etki olabilir. Yeniden alım fırsatlarının güçlü şekilde gündeme gelebilmesi için 488TL’nin aşılmasını beklemek gerekebilir. Bunun üzerindeki fiyat hareketlerinde 500TL çıtasının aşılması için güçlü bir rüzgarın gündeme gelme ihtimali kuvvetli görüyorum.


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