gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 23 Nisan güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 482 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1792 dolar seviyesinde hareket ediyor. Stratejist ve Bigpara yazarı Baştürk, ons altın fiyatları için yaptığı değerlendirmede "Alımlar için 1760 altı riskli bölgedir" şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 475 lira seviyesinde hareket ederken; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne 476 lira seviyesinden başladı. Altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 476.12 lira seviyesini; en yüksek ise 482.36 lira seviyesini gördü. Gram altın, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün Asya piyasalarında saat 16.08 itibarıyla yüzde 1.18 oranında yükselişle 482.06 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 192 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, dün dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 482.51 lira seviyesine kadar yükselerek, yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1796 dolar seviyesini, en düşük ise 1781 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.48 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem gördü.

Stratejist ve Bigpara yazarı Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "1772 ara, 1760 ana desteğidir. Alımlar için 1760 altı riskli bölgedir. Yukarıda 1810/1815 bölgesi direnç olarak izlenebilir" şeklinde değerlendirdi.

Ons altın...



1772 ara, 1760 ana desteğidir...



Alımlar için 1760 altı riskli bölgedir...



Yukarıda 1810/1815 bölgesi direnç olarak izlenebilir... pic.twitter.com/xc40EbMTMw — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) April 23, 2021

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