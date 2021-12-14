gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 14 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 816 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1784 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altına güç veren tarafın Omicron'a ilişkin belirsizliklerin olduğunu söyleyen İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Esra Uzun, “Fed toplantısına kadar ons altında yatay seyrin devam edebileceğini düşünmekle beraber teknik açıdan 1793 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın altında kalındıkça ons altında alımların sınırlı kalmasını beklerim” dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 789 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 805 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 823,21 lira seviyesini, en düşük ise 792,66 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14.11 itibarıyla yüzde 2,81 oranında yükselişle 816,79 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1338 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 529 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1789 dolar seviyesini; en düşük ise 1782 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.15 oranında düşüşle 1784 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINA BELİRSİZLİKLER GÜÇ VERİYOR

Esra Uzun - İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı

Ons altın merkez bankalarının toplantılarının izleneceği haftanın başında bekleyiş içerisinde. Cuma günü ABD'den gelen yüzde 6.8'lik 39 yılın zirvesindeki enflasyon rakamı sonrası küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Yellen'ın enflasyonun geçici olmayacağına yönelik açıklamalarının ardından Fed'in bu toplantıda varlık alımlarının azaltılması ile ilgili bir güncelleme yapmayı masaya yatırması bekleniyor. Halihazırda 15 milyar dolarlık azaltıma giden Fed'in bu tutarı 30 milyar dolara yükseltebileceği konuşuluyor. Söz konusu güncelleme doları güçlendirebilecekken hem güçlü dolar hem de azalan enflasyon endişeleri karşısında güvenli liman arayışı azalacağından ons altın yatay ve teknik açıdan zayıf bir seyir içerisinde fiyatlanıyor. Ons altına güç veren tarafta ise, Omicron'a ilişkin belirsizlikler yer alıyor.

Fed toplantısına kadar ons altında yatay seyrin devam edebileceğini düşünmekle beraber teknik açıdan 1793 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın altında kalındıkça ons altında alımların sınırlı kalmasını beklerim. Bu seviyenin üzerine çıkılacak bir hikaye oluşması halinde ise 1800 ve üzeri seviyeler test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1770 ve 1760 seviyelerinden destek bulan ons altının bu seviyeler altına sarkması halinde 1720 seviyesine kadar geri çekilebileceği bir görünüm izleniyor.

Gram altın tarafında ise ons altındaki yatay seyre karşılık DolarTL'nin yükseliş eğilimini sürdürmesiyle yeni rekor seviyeler test ediliyor. DolarTL'deki momentum sürdükçe gram altında yön yukarı olmaya devam edebilir. Geri çekilmelerde 790 ve 775 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyorken bu seviyeler alım fırsatı verebilir. Bununla beraber yükselişin devamı halinde 830 seviyesi test edilebilir.

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