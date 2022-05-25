gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 25 Mayıs altın fiyatları

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Ons altın yükselişine ara verdi

25.05.2022 - 11:04 | Son Güncelleme :
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Ons altın bugün yükselişine ara vererek değer kaybına yönelirken; gram altın değer kazancında ilerliyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 969 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1858 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı 5 işlem günü boyunca aralıksız yükselişini sürdürürken; bugün yükselişine ara verdi. Altın fiyatlarında yaşanan gerilemede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasında agresifleşeceği bekletişiyle dolar endeksinin yükselmesi etkili oldu. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi; gün içerisinde 102,13 seviyesine kadar yükselirken şu dakikalarda yüzde 0,21 oranında yükselişle 102,06 seviyesinde bulunuyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1868 dolar seviyesini, en düşük 1856 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,46 oranında düşüşle 1858 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 969,21 lirayı, en düşük ise 961,64 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10:33 itibarıyla yüzde 0,32 oranında yükselişle 969,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1304 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 366 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 964 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 967 lira seviyeden başladı.

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