Altın yorum 16 Aralık: Gram, ons, çeyrek altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 886 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1783 dolar seviyesinde bulunuyor. QNB Finansinvest Analisti Topçu, ons altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirmesinde 2 gelişmenin ön planda olacağını söyleyerek detayları bigpara.com’a anlattı.

Şenay Zeren

Dün bütün dünyanın kilitlendiği ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı sonuçları açıklandı. Fed’in toplantı sonucundan verdiği mesajlarda, varlık alımında azaltımı ikiye katlanarak 30 milyar dolara yükselttiği ve 2022 yılı için üç faiz artışı, 2023 için de üç faiz artışı, 2024 yılı için ise 2 artış beklentisi öne çıktı. Karar sonrası dalgalı bir seyir izleyen ons altın fiyatları, 1753 dolar seviyesine kadar gerilerek 17 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; sonrasında 1780 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı yeni işlem gününde, en yüksek 1788 dolar seviyesini; en düşük 1775 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.31 oranında yükselişle 1783 dolardan işlem gördü.

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Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken, sonrasında dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini 900,13 lira seviyesine taşıdı. Altının gram fiyatı, saat 15.50 itibarıyla yüzde 4,86 oranında yükselişle 886,38 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1453 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 10 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 841 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 855 lira seviyeden başlamıştı.

ONS ALTIN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRECEK Mİ? 2 GELİŞME ÖN PLANDA!

Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti

Belki de yılın en önemli toplantısı 14-15 Aralık Federal Açık Piyasa Komitesi dün yapıldı. Piyasalarda uzunca bir süredir beklenen aylık 15 milyar dolar olan finansal varlık alım miktarını 30 milyar dolar tutarında azaltma kararı alındı. Üyeler 2022 ve 2023 yıllarında 3’er defa yüzde 0,25 oranında, toplamda yüzde 1,50 faiz artırımı öngördü.

Fed’in bu kritik toplantıyı soğukkanlılıkla ve piyasaları hiç sarsmadan geçirmiş olması çok önemli. Pandemi sonrası emtia süper döngüsü, ons altın ve ons gümüşün sert yükselişleri gibi fiyat hareketlerinin 2022 yılına taşınması çokça tartışılıyor. Böyle bir yatırım ortamında Fed bu gelişmelerin kapısını aralayacak olan yüksek enflasyon konusunu da volatiliteye sebep olmadan ilerletti.

ABD’de TÜFE yüzde 6,8’e ve ÜFE yüzde 9,6’ya gelmiş durumda. Powell ve Fed üyeleri enflasyonu artık geçici olarak değerlendirmiyor. Bu durumda da gözler direkt olarak ons altına çevriliyor. Peki, ons altın niye bu yüksek enflasyon temasına rağmen yönünü bir türlü yukarı çeviremiyor?

Burada artık 2 gelişme ön planda olacak.

Birincisi dün belirlenen hız ile 2022 Mart tarihinde bitecek olan 4. Varlık alım programı (QE4). İlk üç QE programı esnasında ABD 10 yıllıkları yükselmiş, program bitimlerinde ise getiriler düşmüştü. Son programın bitimiyle aynı hareketin yaşanması halinde daha da düşük ABD 10 yıllık getirisi görme ihtimalimiz var; altın için pozitif.

İkincisi ise sıkılaşmanın hızı. 2 yılda toplam 6 faiz artırımı öngörülüyor. Mevcut enflasyon düşünüldüğünde sıkılaşmanın miktarı yeterli mi sorusu akıllara geliyor. Önümüzdeki 2 yıl Fed’in sıkılaşma miktarı, temposu ve hızına göre ons altın yeni bir yön tayin edebilir. Şu an itibarı ile ABD 10 yıllıkların reel getirisi negatif bölgede; -%5,36 - yine altın pozitif.

Ancak ons altın fiyatları buradaki hikayeyi anlatmıyor. Bu ayrışmanın ne kadar sürebileceği 2022 ve 2023 yılları boyunca gündemde kalacak gibi görünüyor.

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