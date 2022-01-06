Altın fiyatları 6 Ocak: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 793 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1797 dolar seviyesinde bulunuyor. QNB Finansinvest Analisti Yusuf Topçu, “rağmen ons altındaki düşüş büyük çaplı ve uzun soluklu gibi gözükmüyor. Bunun nedeni küresel yüksek ve kalıcı enflasyonun, duyurulan Fed politikalarına rağmen uzunca bir süre bizlerle olacağı” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasından sonra düşüşe geçti ve yeni işlem gününde kritik seviye olan 1800 doların altına geriledi. Fed tutanaklarının daha şahin bir politikalara işaret etmesiyle, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselirken; ons altın fiyatları yeniden baskı altına girdi. Altının ons fiyatı 1793 dolar seviyesine kadar gerilerken; gün içerisinde en yüksek 1811 doları gördü. Ons altın, saat 15:00 itibarıyla ise yüzde 0.70 oranında düşüşle 1797 dolardan işlem gördü.

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Gram altının fiyatı yeni güne hafif düşüşle başlarken, gün içerisinde en yüksek 804,04 lira seviyesini, en düşük ise 779,51 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen ons altındaki düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.11 oranında düşüşle 793,79 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1303 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 350 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 796 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 794 lira seviyeden başlamıştı.

FED SONRASI ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti

Bir süredir aynı başlıklar atılıyor: Ons altın 1800 doların üzerinde kalıcı olamadı.

Yeni yıla girerken geride şahin bir ABD Merkez Bankası (Fed), buna rağmen güçlü duran değerli metaller bırakıyorduk. 2021’in son Federal Açık Piyasa Komitesi’nde üyelerden gelen mesaj; yükselen enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırma adımlarında hızlanma olmuştu. 2022’nin mart ayı ile birlikte parasal genişlemenin sona ermesi, ardından 2 yılda 6 faiz artırımı ile Fed fonlama oranının toplam yüzde 1,50 artırılması kararlaştırılmıştı.

2021’de aylık 120 milyar dolar olan varlık alım miktarı bu çerçevede Ocak 2022 ile halihazırda 60 milyar dolara düştüğünü hatırlatalım.

FED ÜYELERİNİN ŞAHİN TONU YÜKSELDİ

Dün gelen Fed tutanaklarında, Fed üyelerinin şahin tonu bir kat daha yükseldi. Üyeler daha hızlı bir sıkılaşma döngüsü ve bir o kadar da önemli olan Fed bilançosunun küçülmesi detayını konuştu. Tüm elementler birleştiğinde üyelerin önemli bir manevra ile piyasa beklentisinin ötesinde bir sertlik tonuna ulaştığını gördük.

ABD borsa endeksleri, özellikle de Nasdaq (-%3,34) tutanaklar sonrası sert düşüş kaydetti. ABD 10 yıllık getirileri yüzde 1,70’in üzerine tırmandı. Ons altın da yine 1800 doların altına gerilemiş oldu.

Tüm bu hareketlere rağmen ons altındaki düşüş büyük çaplı ve uzun soluklu gibi gözükmüyor. Bunun nedeni küresel yüksek ve kalıcı enflasyonun, duyurulan Fed politikalarına rağmen uzunca bir süre bizlerle olacağı. ABD’de 2022 ara dönem seçimleri ve dünkü Fed Tutanakları sonrası artan, önümüzdeki dönemde yeniden karşımıza çıkabilecek olan resesyon riski ihtimali bulunuyor.

Fed yüksek enflasyon ve yeterli olmayan ekonomik büyüme arasında sıkışmış bir tabloyu yönetiyor. Bu çerçevede 2022’nin genelinde şahin ve güvercin duruşunu değiştiren bir Fed görme ihtimalimiz de artıyor. Dolayısıyla altın fiyatları da olabilecek en şahin Fed karşısında bile bulunduğumuz seviyelerden çok da uzaklaşmıyor.

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