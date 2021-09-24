gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 497 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1754 dolar seviyesinde bulunuyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, “Fed’in daha şahin bir tonda kurduğu iletişim ve sıkılaşma yönünde adımlar atmaya hazırlandığı süreçte orta vadede ons altında zayıf görünümün devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı sonuçlarını açıklaması ve Başkan Powell'ın değerlendirmeleri sonrası gerilerken; ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile ters korelasyonu ile zayıf seyrini sürdürüyor. Ons altın fiyatlarının değer kaybında Fed'in şahin tonu sonrası doların dünyada güçlenmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş etkili oluyor. Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin süren belirsizlikler ve domino etkisi yaratma endişeleri ile beraber güvenli liman talebi ons altın fiyatlarını nispeten desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1756 dolar seviyesini; en düşük ise 1742 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.68 oranında yükselişle 1754 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 492 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 495 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni yükselişle başlarken; gün içerisinde dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle 500 lira seviyesini aştı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 500,06 lira seviyesini, en düşük ise 490,63 lira seviyesini görürken; saat 12.04 itibarıyla yüzde 1,37 oranında düşüşle 497,56 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 343 liradan işlem görüyor.

ORTA VADEDE GÖRÜNÜM ZAYIF

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Fed’in varlık azaltımlarına başlayacağına ve daha sıkı bir politika izleyeceğine ilişkin oluşan beklentiler bir süredir ons altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haziran ayından itibaren daha şahin bir tavır ortaya koyan Fed sonrasında ons altında daha zayıf bir görünüm etkili oluyor. Bu hafta gerçekleşen Fed toplantısında teşviklerin geri çekilmesine ilişkin yönlendirme takip edildi. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları dikkate alındığında kasım ayındaki toplantıda varlık azaltım kararının duyurulması ve aralık ayında varlık azaltımlarının başlaması oldukça muhtemel.

Hafta ortasında kadar Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’nin borç sorunu ve bu husustaki endişelerin etkisiyle bir miktar yükselişlerin kaydedildiği ons altında Fed toplantısının ardından ortaya konan şahin tutumun etkisiyle aşağı yönlü bir seyir etkili oldu. Kısa vadede Evergrande cephesindeki gelişmeler yakından izlenmeye devam edilecek. Evergrande’nin içerisinde bulunduğu borç sorununun finansal sistemin tamamına yayılabileceğine dair endişelerin ön planda kalmaya devam etmesi güvenli liman talebini canlı tutarak ons altın fiyatlarını belirli ölçüde destekleyebilir. Ancak orta vadede Fed’in sıkılaşma yönünde atacağı adımlar ve daha güçlü dolar beklentisi ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir.

Ekonomilerde kaydedilen toparlanma ile küresel çapta devam eden enflasyonist baskılar merkez bankalarının daha şahin bir tavır ortaya koymasına ve sıkılaşma yönünde adımların atılmasına neden olurken, mevcut konjonktürün ons altın açısından destekleyici olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte salgın cephesindeki gelişmeler, ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının atacağı adımlar fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır.

Fed’in daha şahin bir tonda kurduğu iletişim ve sıkılaşma yönünde adımlar atmaya hazırlandığı süreçte orta vadede ons altında zayıf görünümün devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Son dönemde 1.800 dolar seviyeleri üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan ve mevcut durumda 1.750b dolarlı seviyelerden işlem gören ons altında 500 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1.730 dolar seviyesi kısa vadede ilk önemli destek noktasıdır. 500 günlük ortalama altında teknik olarak satış baskısının artış kaydedeceği ons altında 1.687 - 1.677 dolar ve devamında 1.600 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Olası yükselişlerde ise 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1.800 dolar ile yukarıda 1.850 dolar direnç olarak izlenecektir. Son dönemde önemli bir direnç olarak çalışan 1.800 – 1.850 bölgesi geçilmeden ons altındaki yükselişlere karşı teknik olarak temkinli yaklaşmak yararlı olacaktır.

Son aylarda ons altında kaydedilen zayıflamaya karşın Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişlerin etkisiyle gram altının daha yatay bir seyir kaydettiği görülmektedir. Ons altındaki geri çekilmeler gram altın üzerinde baskı oluşturmasına karşın kur cephesindeki yükselişlerin ons altındaki kayıpları dengelediği görülmektedir. Dün gerçekleşen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz kararı sonrasında Türk Lirası’nda değer kayıpları ön plana çıkarken, Dolar/TL kurunun tarihi zirvelerini yenilediği görülüyor. TCMB sonrasında Dolar/TL kurunda hız kazanan yükselişler gram altın fiyatlarını destekleyen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen süreçte Fed’in sıkılaşma hamlelerine bağlı olarak dolarda küresel çapta gözlenebilecek değer kazanımları ve Dolar/TL kurunda devam edebilecek yükselişlere bağlı olarak gram altının ons altına kıyasla daha olumlu bir görünüm ortaya koyabileceğini değerlendiriyoruz.

Portföylerinde belirli bir oranda altın tutmak isteyen yatırımcıların mevcut konjonktür dikkate alındığında ons altından ziyade gram altını tercih etmeleri daha sağlıklı olacaktır. Mevcut durumda 500 TL seviyesinin hemen işlem gören gram altında yukarı yönlü hareketlerin devamında 502 TL – 508,30 TL – 512,70 TL ve zirve seviyesinin bulunduğu 540,66 TL seviyeleri sırasıyla direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 495,40 TL ile 100 günlük üssel ortalama (486,95 TL) ilk önemli destek noktalarıdır. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı açısından 100 günlük ortalama üzerindeki seyrin korunması önem taşımaktadır. Ortalama altında satış baskısının artış kaydedebileceği gram altında 480,70 TL ve 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 473,50 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

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