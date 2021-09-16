ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 16 Eylül altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 484 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1786 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 486 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 484 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 487,21 lira seviyesini, en düşük ise 483,42 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 09.48 itibarıyla yüzde 0.27 oranında düşüşle 484,78 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 275 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1796 dolar seviyesini; en düşük ise 1784 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.38 oranında düşüşle 1786 dolardan işlem gördü.

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