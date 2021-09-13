Uzmanlardan 13 Eylül altın yorumları! Ons, gram, çeyrek altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 486 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1791 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Ons altın fiyatlamasında bu haftaki kritik dönemeç, ABD enflasyon verisinin açıklanacağı salı günü olacak, ilaveten perşembe günü açıklanacak perakende satışlar verisi de merakla bekleniyor" şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 486 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 488 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 488,84 lira seviyesini, en düşük ise 485,13 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 16.31 itibarıyla yüzde 0.07 oranında yükselişle 486,25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 264 liradan satılıyor.

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ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve ABD'nin borç limitine ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1793 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.20 oranında yükselişle 1791 dolardan işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında şahinleşmesi fiyatlamalarda zorlukları beraberinde getirirken; dünya genelinde sanayi üretimi ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına olacak.

ONS ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK DÖNEMEÇ YARIN

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın fiyatlamasında bu haftaki kritik dönemeç, ABD enflasyon verisinin açıklanacağı salı günü olacak, ilaveten perşembe günü açıklanacak perakende satışlar verisi de merakla bekleniyor. Hafta başında erken saatlerde hafif çaplı bir yükseliş ile 1792 dolar seviyesine çıkan bir ons altın gördük.

Eğer bu hafta ABD 10 yıllık faizleri yüzde 1.37 seviyesine yeniden bir deneme yapar ve bu seviyede tekrar takılır ve geri çekilme olursa bu durumda ons altının aşağıdaki seviyelerinden yukarı sıçraması çok daha hızlı olur şeklinde görüyorum. Ons altında hep bahsettiğim yıl sonuna doğru olan yükseliş görüşümü pozitif yönde koruyorum. Olası geri çekilmelerde 1774 dolar altına inilmediği müddetçe bir düşüş trendinden bahsedemeyiz.

Gram altın fiyatlarında dolarTL faktörü etki etmeye başlamıştı ancak bu sefer de ons altın fiyatında bir geri çekilme oldu ve bunun sonucunda da gram altın 490TL seviyesini aşamadı. DolarTL kurunda bundan sonra ciddi geri çekilmeler olarak 8.30TL altını göreceğini pek sanmıyorum. Ons altın tarafında da beklediğimiz yükselişi hesaba kattığımızda gram altın fiyatlarında artış trendi gelmesini ons altına bağlı olduğu görüntüsü ortaya çıkıyor. Henüz bu hafta için bu tip beklentiye girmemiz için haftanın ortasına kadar izlemede olunması gerektiğini düşünüyorum.

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