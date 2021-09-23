gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 23 Eylül altın yorum

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Ons altın fiyatları Fed sonrası nasıl hareket ediyor?

23.09.2021 - 10:09 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 491 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1764 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Altının ons fiyatı, dün gerçekleşen Fed toplantı sonuçları ve Başkan Powell'ın açıklamaları sonrası 1787 dolar ile 1764 dolar seviyesinde dalgalı hareket ederken yeni güne 1768 dolar seviyesinde başladı. Piyasalardaki dalgalanmalarda Fed Başkanı Powell'ın “Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru sonraki toplantıda gelebilir” söylemi daha çok etkili oldu. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1769 dolar seviyesini; en düşük ise 1760 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında düşüşle 1764 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 494 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 491 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 492,38 lira seviyesini, en düşük ise 490,19 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.04 itibarıyla yüzde 0.02 oranında düşüşle 491,38 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 315 liradan işlem görüyor.

1.780 ALTINDA KALINDIKÇA ZAYIFLIĞIN SÜREBİLİR
Vakıf Yatırım

Ons altın, zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen zayıf seyretmeye  devam ediyor. Dün gerçekleştirilen FED toplantısının ardından ilk  aşamada dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir, değerli metallerde de  yukarı tepkiye neden oldu. Ancak bu durumun kalıcı olmadığını  görüyoruz. Teknik seviye anlamında 1.780 altında kalındıkça zayıflığın  sürmesini bekliyoruz. 1.780 seviyesi üzerinde kapanışlarda 1.800  direnci kısa vadede hedeflenebilir. Aşağıda ise 1.745-1.720 ilk  destekler olarak izlenebilir.

ONS ALTIN FED SONRASI ZAYIF
İntegral Yatırım Menkul

Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1765 seviyesi  yakınlarında işlem görüyor. Dün piyasalar kritik Fed toplantısının  sonuçlarını aldı. Fed, faizlerde ve varlık alımlarında değişikliğe  gitmedi. Ons altın ilk tepki olarak 1775 seviyesinden 1787 seviyesine  kadar yükseldi. Fed'in karar metninde ekonomide toparlanmanın sürmesi  halinde varlık alımlarının hızının azaltılmasının gündeme  alınabileceği ifadesi yer aldı. Daha sonra konuşan Fed Başkanı Powell,  teşviklerin geri çekilme sürecinin 2022 ortasında son bulmasının uygun  olabileceğini vurguladı. Powell sonrası Dolar Endeksi 93.50 üzerine  yükselirken, ons altın aşağı yönlü hareket etti. Bu sabah Dolar Endeksi 93.30 yakınlarından geçiyor. Fed sonrası tapering endişeleri  varlığını koruyor. Dolar Endeksi'nde geri çekilme görülmedikçe ons  altında yükselişler sınırlı kalabilir. Bugün veri kanadında Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek PMI verileri ve haftalık işsizlik  başvuruları bulunuyor. 

Teknik Analiz: Ons altın 1760 seviyesi üzerinde varlığını korurken, bu  sabah 1760 seviyesine kadar geriledikten sonra tepki alımlarıyla  karşılaştı. 1760 seviyesinin destek olarak izliyoruz. Bu seviye  üzerinde 1772 ve 1785 seviyelerine doğru hareket sürebilir. Ana  resimde aşağı yönlü seyir sürüyor. Alım yönlü pozisyonlar yerine  yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir  strateji olabilir.


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