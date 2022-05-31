gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 31 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 977 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1853 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, doların dünyada güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1857 dolar seviyesini, en düşük 1845 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında düşüşle 1853 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 979 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 975 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 980,54 lira seviyesini, en düşük ise 972,50 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:06 itibarıyla yüzde 0,06 oranında yükselişle 977,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1603 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 600 liradan işlem görüyor.

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