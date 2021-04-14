1 gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 14 Nisan altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 451 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1743 dolar seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, altın fiyatları üzerindeki öngörülerini ve analizlerini Bigpara için değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 456 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 455 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 450.36 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 456.49 lira seviyesine tırmandı. Dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kabına paralel olarak gerileyen gram altın, saat 12.38 itibarıyla yüzde 0.75 oranında düşüşle 451.09 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 738 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 36 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1749 dolar seviyesini, en düşük ise 1740 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.12 oranında düşüşle 1743 dolardan işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin haber akışları ve Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

ONS ALTIN KRİTİK DİRENÇTE

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Temel gerekçeler ons altının yükselişini sınırlı kılsa da son dönemde yaşanan 160 dolarlı seviyelerdeki dip çalışmasından sonra, ons altında yukarı yönlü tepkilerin işlediğini izliyoruz. Bunda ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilimin yavaşlaması ve dolar endeksinin 93 seviyesinden uzaklaşması önemli bir etken.

Son dönemde ABD ekonomisine yönelik beklentilerin üzerinde gelen güçlü verilerin ons altında çok güçlü bir yükseliş eğilimine destek vereceğini düşünmüyoruz. Ancak ons altının kısa vadede yaklaştığı 50 günlük ortalama olan 1754 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirtmekte fayda var. Bu seviye üzerindeki iki günlük teknik kapanış, ons altındaki düşüş eğilimini sınırlı kılabilir ve yükseliş potansiyeli için kapı açar. Buna karşın teknik göstergeler halen daha güçlü değil.

Bu akşam Türkiye saati ile 19:00’da gerçekleşecek. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın açıklamaları bu açıdan oldukça belirleyici olacak. Kısa vadede 1754 dolar seviyesi üzerinde olası kar realizasyonlarının hızlanması halinde yakın destek olarak 1730 dolar seviyesi izlenebilir. 1754 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde düşüşlerin sonlandığından ve yükseliş eğiliminin görece hızlanabileceğinden bahsetmek mümkün olacak. Gram altın cephesinde beklemede kalmakta fayda var. En azından yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) çıkacak faiz kararının mahiyetini görmek iyi olacaktır.

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