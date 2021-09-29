gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 29 Eylül altın yorum

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"Ons altın fiyatı için 1.780 dolar seviyesi kritik"

29.09.2021 - 11:26
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Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını 3.315 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların bugünkü altın fiyatı analizi...

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,37 üzerinde 494,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 494 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3.315 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.739 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemlerin risk algısını yükselterek altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemeyle altın fiyatlarının baskılandığını bildirdi.

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Bugün, ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankası başkanlarının Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nda yapacakları konuşmaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

1.780 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Vakıf Yatırım

Değerli metaller, yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle zayıf seyretmeye devam ediyor. Ons altında teknik seviye anlamında 1.780  altında kalındıkça zayıflığın sürmesini bekliyoruz. Aşağıda 1.720-1.700-1.675 destek olarak izlenebilir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK
Ziraat FX

ABD on yıllık tahvil faizindeki yükselişe eşlik eden Dolar ile birlikte değerli maden dün yüzde 1 oranında düşüş kaydederek günü 1.734 seviyesinden tamamladı. Bu sabah ise ABD on yıllık tahvil faizinde kısmi geri çekilme gözlense de yüzde 1,50'nin üzerinde hareketler devam ediyor ki şahin Fed ve enerji fiyatlarındaki hareketin ABD on yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü riskleri gündemde tutmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.

Bu kapsamda, Ons Altın'ın 1.750 direncinin altında kalarak 1.724 desteğine kadar geri çekilebileceğini düşünüyoruz. Söz konusu seviyelerin dışında aşağıda 1.710, yukarıda ise 1.762 sıralı destek ve direnç olarak izlenebilir.

DOLAR GÜÇLENDİKÇE ALTIN ZAYIFLIYOR
İntegral Yatırım Menkul

Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1739 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi'nde ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş sürerken, ons altında da düşüş sürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 93.67, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.53 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal artan baskı ile dün, bir süredir üzerinde tutunduğu 1740 seviyesinin de altına sarktı. Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar Dolar'a güç verirken ons altını zayıflatıyor. 

Dün Fed üyesi Bullard, 2022'de 2 faiz artırımı yapılabileceğini  söyledi. Fed Başkanı Powell ise Senato Bankacılık Komitesinde sunum  gerçekleştirdi. Ekonominin maksimum istihdam hedefinden oldukça uzak  olduğunu vurguladı. Bugün de TSİ 18:45'de ECB'nin düzenlediği Merkez Bankacılığı panelinde ECB Başkanı Lagarde ve Fed Başkanı Powell'ın  açıklamaları takip edilecek.


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