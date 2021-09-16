ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 16 Eylül altın yorum

Altının ons fiyatı, yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine gerilerken; gram altın fiyatı şu dakikalarda 480 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, doların dünyada güçlenmesinden negatif etkilenerek 12 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Ons altın gün içerisinde en düşük 1745 dolar seviyesini görürken, saat 17.38 itibarıyla yüzde 2,26 oranında düşüşle 1753 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD'de perakende satış verilerinin güçlü gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımı azaltımı için elini rahatlatırken; doların dünyada değer kazanmasını destekledi.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle, doların TL karşısında sağladığı yükselişten faydalanamayarak geriledi. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 487,21 lira seviyesini, en düşük ise 477,71 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 1,17 oranında düşüşle 480,21 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 253 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 486 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 484 lira seviyeden başlamıştı.

FED’İN SÖYLEMLERİ ALTININ SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın, küresel ekonomilerin toparlanma hızı ve buna bağlı olarak varlık alım azaltımlarının hızlı başlayabilme ihtimali nedeniyle baskı altında. Birleşmiş Milletler yayınladıkları raporda, küresel ekonominin son 50 yıldaki en hızlı toparlanmayı yaşamasını beklediklerini belirtti. Dünyada enflasyon son 10 yılın en yakın seviyelerinde seyrediyor ve bu durumda varlık alımı azaltımlarının yakında başlayabileceğine dair beklentileri de güçlendiriyor.

Bu ihtimaller göz önünde bulundurulunca, ons altında yeni bir hareket yok, ancak bu haftaki ABD enflasyonuyla 1800 doların üzerine doğru tepki vermeye başlamıştı. Şu sıralarda 1800 dolar altına doğru sınırlı da olsa bir düşüş var. Aslında kısa soluklu olabilir, çünkü gelecek hafta bir Fed toplantımız bulunuyor. 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak söylemler altının seyrini etkileyebilir.

Fed yavaş yavaş piyasayı alıştırmaya başladı. Her ne kadar salgın devam ediyor olsa da aşılamanın olması ve ABD Başkanı Biden yönetiminin salgın konusunda titizlikle çalışmaları, geçtiğimiz yılki gibi benzer bir tablo oluşmama ihtimalini bize gösteriyor. Bu durum risksiz varlık olan altına doğru alımların zayıflamasına neden olduğu için altın bir süredir yön arayışında. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu hafta yüzde 1,26-1,34 aralığında seyrediyor dolayısıyla tahvil kaynaklı bir etki yok. Tahvil de piyasaya güvenmediği için oldukça yatay. Dolar endeksi ısrarla 92,00 puan üzerinde ve yukarı yönde gitme isteği içerisinde. ABD tarafına baktığımda, gelecek haftaki Fed toplantısından şahin söylemler çıkması ve beklenen varlık alım programına dair zamanlama konusu netleşmesi, piyasaları rahatlatacaktır ve bundan sonra faiz artırma ihtimalleri fiyatlarda devreye girer. Bu durum altın için pek olumlu değil. Ancak bir tarafta da, Fed’in arkasından gelen bir başka Merkez Bankası dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçtiğimiz haftaki toplantısında, varlık alım azaltma hızını düşürmeye başlayacaklarının sinyalini verdiler. Yine zamanlama belirsiz ama ECB bir şekilde piyasayı ısıtmaya başladı. ABD gibi güçlü bir ekonomik verisi hala yok, bunu düşününce ECB neye dayanarak şahinleşmeye başladı ondan pek emin değilim. Bunun altın için önemi, şahinleşen ECB, güçlenen Euro ve zayıflayan bir Dolar endeksi, altını besleyecektir. Kısa vadede altında görünüm çok olumlu değil.

Fed güvercin tonda bile çıksa altın 1835 dolar seviyesini kırmadıkça yükselişinde zorlanacaktır. İlk etapta Fed etkisi altın için önemli olacak, ECB’de özellikle gelecek sene altında da ikinci etki yaratacak gelişme olarak izlenecektir. Bugünümüze bakacak olursak, bugün ve yarın altın için kritik önemde bir veri bulunmuyor. 22 Eylül akşamı Fed toplantısına kadar altın temkinli kalıp, piyasadaki görünümle birlikte şekillenmek isteyecektir. Hala kararsızlığı devam.

Teknikte, 1835 dolar güçlü bir direnç ve aşılırsa 1865 dolar direnci izlenebilir. Ama 1835 dolar aşılmadığı sürece temkinli kalınmalı çünkü altında net bir yükselişten bahsetmek zor. Altının günlük grafiğinde, ay başından bu yana kısa vadeli bir alçalan kanal içerisinde seyri gözlemleniyor. Kanalın üst bandı 1803 dolar ve alt bandı 1763 dolar seviyelerinden geçiyor. Bu aralıkta kaldığı için kısa vadede yeni bir hareket biraz zor. Aşağıda 1763 dolar kırılırsa satışlar 1750 dolar seviyesine doğru devam edebilir ve oldukça önemli bir nokta. Altın 1750 dolar altına sarkarsa zaten görünüm daha da bozulabilir. Buna karşın, 1803 dolar üzerinde kalması durumunda ara direnç 100 günlük ortalamasının geçtiği 1816 dolar ve sonrasında 1835 dolar öne çıkacaktır. Altın için son dönemde sadece teknik analizle hareket etmek pek doğru değil gibi temel hikayeler ani oynaklıklara sebep oluyor.

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