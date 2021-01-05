‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da rekor seviye Borsa İstanbul'da rekor seviye

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Ocak altın fiyatları

05.01.2021 - 10:28 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Ocak altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 462 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1944 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Bölümü Müdür Yardımcısı Özer, “Ons altın 1900 dolar seviyesindeki 22 haftalık ortalamasının üzerine yükselerek teknik olarak baskı alanından kurtulmuş oldu” dedi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 462 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 460.41 lira seviyesini, en yüksek ise 464.57 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.27 itibarıyla yüzde 0.28 oranında düşüşle 462.31 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 110 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1948 dolar seviyesini en düşük ise 1934 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.05 oranında yükselişle 1944 dolardan işlem gördü.

“ONS ALTIN BASKI ALANINDAN KURTULDU”
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Bölümü Müdür Yardımcısı

Ons altın 1900 dolar seviyesindeki 22 haftalık ortalamasının üzerine yükselerek teknik olarak baskı alanından kurtulmuş oldu. Ons altında teknik olarak yönün yukarı olduğundan bahsetmek mümkün. Ancak kısa vadeli direnci olan 1945 dolar seviyesinden kar satışları gelebilir. Buna karşın 1900 seviyesi üzerinde kaldıkça altındaki yükseliş eğiliminin korunmasını bekleriz.

Ons altındaki ilk güçlü direnç alanı 1964 seviyesi. Koronavirüs vakalarındaki artış, ABD'de reel faizlerin gerilemesi, ABD Senatosu'ndaki çoğunluğu belirleyecek olan kritik Georgia seçimleri sıcak gelişmeler. Bu gelişmeler zayıf dolar algısını korurken ons altını destekliyor.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın daha sıkı önlemler almak gerektiği yönündeki açıklamalarıyla beraber New York'ta da mutant virüsün görülmesi, bir dönem aşı iyimserliğiyle zayıflayan ons altına güç veriyor.

Dolar bazlı altında orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin sürmesine ilişkin düşüncem değişmiş değil. Ancak gelişmeler dikkate alındığında ons altında inişli çıkışlı bir altın fiyatı oluşması beklenebilir. Ons altındaki yükselişle beraber gram altın 460 seviyesine yükseldi. Dolar/TL’nin yatay kaldığı ortamda ons altının yükseliş eğilimi gramın önünü açmış görünüyor. Onstaki yükseliş potansiyelinin artması gramı 470 TL seviyesine taşıyabilir, ancak yakın zaman için hızla yükselen bir gram altın fiyatı beklememekteyiz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.490 Değişim: -0,39% Hacim : 42.366 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.475 05.01.2021 Yüksek 1.507
Açılış: 1.492
7,3906 Değişim: -0,43%
Düşük 7,3562 05.01.2021 Yüksek 7,4325
Açılış: 7,4222
9,0917 Değişim: -0,02%
Düşük 9,0475 05.01.2021 Yüksek 9,1251
Açılış: 9,0934
463,80 Değişim: 0,00%
Düşük 460,42 05.01.2021 Yüksek 466,23
Açılış: 463,80
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.