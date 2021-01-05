Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Ocak altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 462 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1944 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Bölümü Müdür Yardımcısı Özer, “Ons altın 1900 dolar seviyesindeki 22 haftalık ortalamasının üzerine yükselerek teknik olarak baskı alanından kurtulmuş oldu” dedi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 462 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 460.41 lira seviyesini, en yüksek ise 464.57 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 13.27 itibarıyla yüzde 0.28 oranında düşüşle 462.31 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 110 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1948 dolar seviyesini en düşük ise 1934 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.05 oranında yükselişle 1944 dolardan işlem gördü.

“ONS ALTIN BASKI ALANINDAN KURTULDU”

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Bölümü Müdür Yardımcısı

Ons altın 1900 dolar seviyesindeki 22 haftalık ortalamasının üzerine yükselerek teknik olarak baskı alanından kurtulmuş oldu. Ons altında teknik olarak yönün yukarı olduğundan bahsetmek mümkün. Ancak kısa vadeli direnci olan 1945 dolar seviyesinden kar satışları gelebilir. Buna karşın 1900 seviyesi üzerinde kaldıkça altındaki yükseliş eğiliminin korunmasını bekleriz.

Ons altındaki ilk güçlü direnç alanı 1964 seviyesi. Koronavirüs vakalarındaki artış, ABD'de reel faizlerin gerilemesi, ABD Senatosu'ndaki çoğunluğu belirleyecek olan kritik Georgia seçimleri sıcak gelişmeler. Bu gelişmeler zayıf dolar algısını korurken ons altını destekliyor.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın daha sıkı önlemler almak gerektiği yönündeki açıklamalarıyla beraber New York'ta da mutant virüsün görülmesi, bir dönem aşı iyimserliğiyle zayıflayan ons altına güç veriyor.

Dolar bazlı altında orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin sürmesine ilişkin düşüncem değişmiş değil. Ancak gelişmeler dikkate alındığında ons altında inişli çıkışlı bir altın fiyatı oluşması beklenebilir. Ons altındaki yükselişle beraber gram altın 460 seviyesine yükseldi. Dolar/TL’nin yatay kaldığı ortamda ons altının yükseliş eğilimi gramın önünü açmış görünüyor. Onstaki yükseliş potansiyelinin artması gramı 470 TL seviyesine taşıyabilir, ancak yakın zaman için hızla yükselen bir gram altın fiyatı beklememekteyiz.

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