gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 2 Mart altın yorum

Altının ons fiyatı, 1707 dolar seviyesine kadar gerileyerek geçtiğimiz 9 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 1730 dolar seviyesinde bulunuyor. Altının gram fiyatı ise, aynı dakikalarda 407 lira seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimini değerlendirirken, altın fiyatlarının yönü ile ilgili analizlerini Bigpara’ya açıkladı.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dolar kurunda yaşanan yukarı harekete bağlı olarak geçtiğimiz hafta 424 lira seviyesine kadar yükselirken; yeni güne düşüşle başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 400.31 lira seviyesini, en yüksek 408.24 lira seviyesini görürken; saat 15.43 itibarıyla yüzde 0.82 oranında yükselişle 407.56 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 669 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 751 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 404 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 402 lira başladı.

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ONS ALTIN 9 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Dolar endeksinin bir ayın en yüksek seviyesini görmesiyle ons altın fiyatı baskılanırken; altının ons fiyatı bugün 1707 dolar seviyesine kadar gerileyerek 15 Haziran 2020 tarihinden beri en düşük seviyesini gördü. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1733 dolar seviyesine kadar tırmanırken; şu dakikalarda ise, yüzde 0.40 oranında yükselişle 173 dolardan işlem gördü.

Piyasaların odağında, ABD 10 yıllık tahvil piyasasının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler olmayı sürdürecek.

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Bu hafta, geçen haftadan farklı olarak sert çalkalanmalar ve riskli varlıklarda agresif satış hareketlerinin olmadığı, daha iyimser bir havanın hakim olduğu şekilde başladı. Bu iyimser hava özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.40’lı seviyelere gerilemesi ve ABD dolar endeksinin 91’li seviyelerin üzerine çıkması şeklinde gözlemlendi. Bu hareketler de ons altın üzerinde etkili oldu.

ABD’den dün gelen inşaat harcamalarının ocak ayında rekor kırması ve ISM imalat endeksinin son 3 yılın en yüksek seviyesi olarak 60.8’e çıkması, dolar endeksini 91’li seviyelerin üzerine çıkarırken ons altın fiyatını da 1710 dolar seviyelerine kadar geriletti. Bu hafta ons altın fiyatı üzerinde ABD’den gelecek verilerin etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz.

Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatodan geçmesi, perşembe ve cuma günleri gelecek fabrika siparişleri ile iş gücü piyasasına dair veriler ons altın üzerinde direkt etki yapmasını beklediğimiz gelişmeler. Bu gelişmeler paralelinde yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi halinde şu anda ilk etapta 1758 dolar hemen ardından da 1764 dolar seviyelerinin geçilip geçilmeyeceğini takip edeceğiz. Hareketin devam etmesi halinde ise önemli bir psikolojik direnç olarak gördüğümüz 1800 dolar fiyat seviyesine doğru bir ivmenin yaşanma olasılığını yüksek görüyoruz. Aşağı yöndeki muhtemel hareketler çerçevesinde ise en son 2020 yılı Haziran ayındaki seviyeler olan 1700 doların altına gerilemenin olabilmesi için ABD dolar endeksinin güçlenmeye devam ederek 92 puanın üzerine çıkmasını bekleriz. Ancak orta vadeli görünümde 1700 dolar altındaki fiyatların kalıcı olmayacağını bu seviyeye inilirse tepki alımlarının geleceğini düşünüyoruz.

Hafta başı itibariyle hem ons altında hem de dolarTL kurundaki düşüşler gram altın fiyatını da 400 TL seviyelerine geri çekti. Böyle bir başlangıç da haftanın geneline baktığımızda gram altın fiyatının yeniden toparlanarak haftayı 416 TL seviyeleri ve üzerinde kapatması ihtimalini oldukça zayıflaştırdı. Gram altın fiyatlarının 400 TL seviyelerinden yukarıya doğru çıkması için en büyük etken, yükselebilecek dolar endeksi etkisi altında kalabilecek dolarTL kurunun 7.34 TL seviyelerinin üzerine çıkması durumunda olabilecektir diye düşünüyoruz.

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