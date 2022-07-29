Altın yorum 29 Temmuz: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı, ABD’nin teknik resesyona girmesiyle yükselişini 3 haftanın zirvesine taşırken; gram altın fiyatı dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybediyor. Peki, hafta genelinde altın cephesinde neler yaşandı? Altında düşüş sona mı erdi? Gökhan Uskuay Allbatross Portföy Fon Yöneticisi tüm gelişmeleri ve beklentilerini hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde 1768 dolara kadar yükselerek 6 Temmuz tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan bu yükselişte, ABD ekonomisinin teknik olarak resesyona girmesinden sonra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında daha ılımlı bir politika izleyebileceği beklentisi öne çıkıyor.

ABD ekonomisi ikinci çeyrek büyüme rakamları dün açıklandı. Piyasa beklentisi ABD’nin ikinci çeyrekte yüzde 0,5 büyümesi yönünde olurken; ABD ekonomisi yüzde 0,9 oranında daraldı. ABD ekonomisi ilk çeyrekte de yüzde 1,6 oranında daralmıştı. Böylelikle iki çeyrek üst üste daralan ABD teknik olarak resesyona girmiş oldu.

ABD Başkanı Joe Biden açıklanan büyüme rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Fed’in enflasyonu düşürmeye çalışırken ekonominin yavaşlamasının sürpriz olmadığını belirtti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, ‘Büyümede kayda değer bir yavaşlama görüyoruz. Ama gerçek bir resesyon ekonomide tabana yayılan bir yavaşlamadır. Şu anda gördüğümüz şey bu değil’ şeklinde değerlendirdi.

ABD’de resmi resesyon Ulusal Ekonomik Araştırmalar Ofisi (NBER) akademisyenleri tarafından ilan ediliyor.

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DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR

Geçtiğimiz çarşamba günü Fed politika faizini beklentiler dahilinde 75 baz puan artırarak; yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell, eylül toplantısındaki faiz kararının ekonomik verilere bağlı olduğunu söyledi. Şahin tondan uzak duran Powell, 'Faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmak muhtemelen uygun' şeklinde belirtti. Powell’ın açıklamaları sonrası dolar zayıflarken; ABD tahvil faizleri düşüşe geçti ve ters korelasyon etkisiyle ons altın fiyatları değer kazandı.

Dün ABD ekonomisinin teknik resesyona girmesiyle beraber dolar endeksindeki düşüş devam ederken; yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi. Gökhan Uskuay, hurriyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede, “Altında trend değişimi yaşandığını söylemek için biraz erken ama düşüşün durduğunu söyleyebiliriz” dedi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1768 dolara kadar yükselerek, 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken; gün içerisinde en düşük 1752 dolara kadar geriledi. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,29 oranında yükselişle 1760 dolardan işlem gördü.

Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1019,68 lira seviyesini, en düşük 1007,14 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 14:30 itibarıyla yüzde 0,29 oranında düşüşle 1009,38 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1652 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 800 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1011 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1017 lira seviyeden başlamıştı.

ALTINDA DÜŞÜŞÜN DURDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ

Gökhan Uskuay - Allbatross Portföy Fon Yöneticisi

Altın fiyatları üst üste 5 haftalık güçlü bir düşüş sonrasında son 2 haftadır yükseliyor. Dün ABD’nin teknik olarak resesyona girmesi ile birlikte marttan bu yana en yüksek günlük artışını gerçekleşti. Altında trend değişimi yaşandığını söylemek için biraz erken ama düşüşün durduğunu söyleyebiliriz.

Altında dönüşü gerçekleştiren temel unsur; güçlü büyüme, artan enflasyon ve faizler ile buna karşılık global merkez bankalarının faiz artırımlarıydı. Son iki haftadır değişen ise, Avrupa ve ABD PMI endekslerinin 50 seviyesinin altına gerilemesi, ABD’nin teknik resesyona girmesi oldu. Enflasyonun artmasına rağmen, enflasyon bekleyişlerinin gerilemesi ve para piyasalarında resesyonun, uzun vadeli tahvil faizlerini düşürmesi altın üzerinde baskıyı kaldıran neden oldu.

1772 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Sonuç olarak; ekonomik büyüme hızının yavaşlaması ile birlikte Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatması ve 2023’te indirim yönünde izleyecek olması, Mart 2021’den bu yana en düşük seviyede bulunan altına alım getirmiş durumda. Altının 1772 dolar seviyesini geçmesi durumunda yükselişin kalıcılığı ve devamını bekleyebiliriz, bu durumda 1830-1875 dolar seviyeleri görülebilir.

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