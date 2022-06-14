Altın yorum 14 Haziran: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altının ons fiyatı Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceğinin fiyatlanmayasıyla baskı altındaki hareketini sürdürüyor. Altın yatırımcısının gözü yarın açıklanacak olan Fed’in faiz kararında ve sonrasında verilecek mesajlarında olacak. Fed’in piyasalara vereceği ipuçları altın fiyatlarının yönünü bulması açısından belirleyici olacak. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Uslu, altın fiyatları üzerinde yaşanan tüm gelişmeleri Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta dar bantta hareket ederken; ABD mayıs ayı enflasyonunun 41 yılın zirvesini yenilemesiyle baskı altına girdi. Sürpriz gelen enflasyon verisi sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımında daha da agresifleşebileceği beklentisi piyasalar tarafından fiyatlanmaya başladı. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi yeniden 105 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yılık tahvil faizi dünkü işlemlerde 11 yılın zirvesini görürken; bugün yüzde 3,40 seviyesine kadar yükseldi. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, dün 15 yılın en yüksek seviyesine tırmandıktan sonra bugün de zirve seviyelere yakın hareket ediyor. Ons altın fiyatları, tahvil faizleri ve dolar endeksi ile ters korelasyon içinde bulunduğu için; dolardaki kuvvetlenme ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılıyor.

GÖZLER FED’DE

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısı bugün başlıyor. Fed, faiz kararını yarın Türkiye saati ile 21:00’de açıklayacak. Faiz artırım kararının yanında Fed’in piyasalara vereceği mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21:30’da gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamaları, izlemeyi sürdürecekleri sıkılaşma politikasıyla ilgili ipuçları vermesi açısından kritik önemde olacak.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Piyasa fiyatlamaları, Fed’in bu toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine işaret ederken; Fed’in yıl sonunda politika faizini çekeceği seviye yüzde 2,75’ten yüzde 3,50 seviyesine yükselmiş durumda…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 1810 dolar seviyesine kadar gerileyerek 18 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın en yüksek 1831 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,32 oranında düşüşle 1813 dolardan işlem görüyor.

Gram altının fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 1015,68 lirayı, en düşük ise 1005,32 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 17:33 itibarıyla yüzde 0,20 oranında düşüşle 1006,75 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1656 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 816 liradan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1013 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1014 lira seviyeden başlamıştı.

ALTIN FED’E KADAR BASKI ALTINDA KALABİLİR

Hüseyin Uslu – İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Ons altın yarın akşam takip edeceğimiz Fed faiz kararı öncesinde zayıf seyrediyor. ABD’de önce tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde gelmesi sonrasında yıllık enflasyonun yüzde 8,6 açıklanması ile dolar küresel ölçekte güçlenmeye devam etmektedir. Yükselişini sürdüren enflasyon verisi ile birlikte Fed’in sıkı para politikasını koruyacağına yönelik beklentiler artış gösteriyor. Fed Başkanı Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini ifade etmişti.

Yüksek enflasyon, Fed’in beklenenden daha şahin olabileceğine yönelik görüş ortaya koymaktadır. Haziran ve temmuz aylarında 50’şer baz puan faiz artırımı beklenirken, enflasyon verisi sonrası yarın takip edeceğimiz haziran toplantısında ya da temmuz toplantısında 75 baz puan faiz artırımı olabileceği beklentileri doları kuvvetlendirmektedir. Dolar endeksi, mayıs ayında gördüğü 105 seviyesine yükselirken; ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,29 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş ons altını baskılamaktadır.

Çarşamba günü Fed’in faiz kararı ile birlikte Fed Başkanı Powell’ın gelecek dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmeler ons altın üzerinde hareketlilik yaratabilir.

Fed’in vereceği mesajı alana kadar ons altın baskı altında kalmaya devam edebilir. Bir süredir izlediğimiz 1836 - 1869 dolar arasındaki sıkışık bant hareketi aşağı yönde kırılmış durumda. Aşağıda güç aldığı yeni destek 1807 dolar seviyesi gibi görünüyor. 1807 – 1836 dolar aralığını yeni hareket alanı olarak izleyebiliriz. Ons altın 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1842 dolar seviyesi üzerine yerleşemediği sürece yükseliş beklentileri zayıf kalacaktır.

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