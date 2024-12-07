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Kuyumcularda altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

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#Altın#Emtia#Fiyat
Kuyumcularda altın ne kadar Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 09:28

Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. İşte kuyumculardaki altın fiyatları.

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Altın fiyatları hafta sonu değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğu için Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor.

Kuyumcularda gram altın 2991 liradan alınırken 3035 liradan satılıyor. Has altın 3006 liradan alınırken 3026 liradan satılıyor.

Yeni çeyrek altın 4886 liradan alınırken 4953 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 4856 liradan alınıp 4922 liradan satılıyor.

Yeni yarım altın 9801 liradan alınırken 9905 liradan satılıyor. Eski yarım altın 9741 liradan alınırken 9845 liradan satılıyor.

Yeni tam altın 19542 liradan alınırken 19735 liradan satılıyor. Eski tam altın 19497 liradan alınırken 19675 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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