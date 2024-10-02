İran, İsrail'e füze attı, altın düştü

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İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye'nin bir kesimine yaptığı saldırıların ardından İran harekete geçti ve dün gece İsrail'e füze yağdırdı.

İsrail tarafından da cevap gecikmedi ve yanıt verileceği duyuruldu. Orta Doğu'daki gerilimin tırmanırken ABD doları uluslararası piyasalarda güç kazanınca, kritik zamanların yatırım aracı olan altın bundan dolayı düşüşe geçti. Başka bir deyişle dolara olan talep nedeniyle altına talep zayıfladı.

ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Ons altın güne 2663 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2652 dolar, en yüksek de 2663 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2654 dolardan işlem görüyor. Tarihi zirvesi 2685 dolardı.

GRAM ALTIN DA GERİLİYOR

Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak düşüş gösteriyor. Gram altın güne 2929 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2909 lira, en yüksek de 2930 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2918 liradan alıcı buluyor. Gram altın 2949 lirayla tarihi yüksek seviyesini görmüştü.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3020 liradan alınırken 3067 liradan satılıyor.