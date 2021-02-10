gram altın, ons altın, altın fiyatları, 10 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 417 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1839 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek kritik gündem maddelerini Bigpara'ya değerlendirirken; takip edilecek teknik seviyeleri de belirtti.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 418 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 416.02 lira seviyesini, en yüksek ise 420.41 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 16.00 itibarıyla yüzde 0.02 oranında düşüşle 417.02 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 685 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 819 liradan satılıyor.

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ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ons altını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1847 dolar seviyesini, en düşük ise 1834 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.21 oranında yükselişle 1839 dolardan işlem gördü.

ALTININ GÖZÜ BU VERİLERDE OLACAK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

İçinde bulunduğumuz haftaya başlarken pazartesi sabahı itibariyle 1813-1815 dolar aralığında hareketlerle başlayan ons altın, hafta ortasına geldiğimiz bugünün sabahında bizleri 1842 dolar fiyatı ile karşıladı. Hatta dün, bizim uzun zamandır bahsettiğimiz kritik eşiklerden birisi olan, 1830 doların aşılması ile 1842 dolar seviyesinin görülmesi de oldukça hızlı gerçekleşti. Bu yorumumuzda da yine aşağıda kritik seviyeleri paylaştık. Bu fiyat yükselmesindeki önemli etki, aynı süre içerisinde, dolar endeksinin 91’li seviyelerden 90.3 seviyelerine gerilemesi oldu.

Bugün, haftanın küresel makro ekonomik veri ajandası açısından en önemli ve en kritik günü olma özelliği ile öne çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanlarının yanı sıra Kanada ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarını dinleyeceğimiz günün içerisinde ayrıca ABD tarafından enflasyon ve bütçe rakamları gelecek. Ayrıca teşvik paketinin onaylanmasına dair haber akışları da gündeme gelebilir.

Özellikle ABD’den gelecek veriler, dolar endeksinin hareketinin yukarı ya da aşağı yönde kuvvetle ivmelenmesine sebebiyet verebilir. 90.3 seviyelerinden daha da geriye gelmesi halinde ons altın önündeki 1842 dolar seviyesini aşmasını bekleriz. Devamında gördüğümüz takip edilmesi önemli olan kritik direnç seviyeleri 1867 dolar ve 1872 dolar.

Ons altında orta vadede trendin yukarı yöne döneceği görüşümüzü halen korumaya devam ediyoruz. Dolar endeksi ile ons altındaki ters korelasyon ons altın fiyatlarını geçtiğimiz günlerde baskıladı. Ancak düşük faiz ortamı, bol likidite durumu devam ettikçe ons altın gündemde olmaya devam edecek. İlaveten ABD’den teşvik paketinin onaylanması söz konusu olursa bu da ons altın fiyatlarını yukarı yönde destekleyecektir.

Ons altında beklediğimiz yükseliş trendi ve dolar/TL kurundaki muhtemel artışlar çerçevesinde (ki özellikle mart ayı itibariyle bu konuda beklentilerimiz nispeten daha kuvvetli) orta vadede uzak hedef olarak 485 TL’yi halen gündemde tutuyoruz. Ocak sonundaki 434 TL seviyesi kısa vadedeki ilk direnç seviyesi olarak görünüyor. 422 TL üzerindeki günlük kapanışlar 434 TL’ye doğru yönü kuvvetlendirecektir diye tahmin ediyoruz. Şu andaki mevcut seviyelerin gram altın açısından halen alım için güzel fırsatlar olabileceğini düşünüyoruz.

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