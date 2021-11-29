gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 29 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 730 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1796 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 713 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 720 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 739,83 lira seviyesini, en düşük ise 707,61 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 09.44 itibarıyla yüzde 2,52 oranında yükselişle 730,65 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1155 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 754 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1796 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1780 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.19 oranında yükselişle 1796 dolardan işlem gördü.

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