18 Mart gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, altın yorum

Gram altın fiyatları, Merkez Bankasının sürpriz faiz kararı sonrası sonrası düşüşünü hızlandırırken şu dakikalarda 409 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise 1732 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Şenay Zeren

Gram altın, gün içerisinde 422.87 lira seviyesine kadar yükselirken, Merkez Bankasının beklentilerin üzerinde gerçekleşen faiz artırımı sonrası dolarTL kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle 416 liradan 408 liraya kadar geriledi. Gram altın fiyatı, saat 14.28 itibarıyla yüzde 2.62 oranında düşüşle 409.40 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 771 liradan satılıyor.

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Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 418 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 421 lira seviyesinden başlamıştı.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1755 dolar seviyesini, en düşük ise 1732 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.72 oranında yükselişle 1732 dolardan işlem gördü.

GEVŞEMENİN DEVAMINDA 405 TL DESTEĞİ İZLENEBİLİR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Merkez Bankaları ile yoğun geçen bir haftada piyasalarda oynaklık yüksek. Dün Fed’in faiz kararı takip edildi. Beklentiler doğrultusunda faiz konusunda bir değişiklik bulunmazken, ekonomik projeksiyonlarda büyüme ve enflasyon tarafında yukarı yönde revizyonlar görüldü. Fed, ekonomiye dair olumlu bir beklenti içerisinde olduğunun sinyalini vermiş oldu.

Ancak yine de kısa vadede aksiyon almak istemiyorlar. Fed Başkanı Powell’da ekonomiyi destekleyeceklerini ve uzun bir süre daha faizlerin düşük kalabileceğini belirtti. ABD 10 yıllık tahvil konusunda ise piyasayı yine ikna edemediğini gördük ve faiz hala yükseliyor. Şu sıralarda yüzde 1.74 seviyesinde.

Tahvildeki harekete rağmen, ekonomik anlamda güvercin mesajlar veren Fed, altını besledi ve ons altın 1700 dolar üzerindeki seyrini korumayı başardı. Sabah saatlerinden bu yana yükselişinde zorlanan altın için en önemli faktör, ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün akşamdan beri yükselişini sürdürüyor olması, bu açıdan bakıldığında altın bir süre daha yükselmekte zorlanabilir.

Küresel piyasaların gündeminde Fed varken, bizim içeride bugün TCMB’nin faiz kararı takip edildi. TCMB, beklentilerin üzerinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.00’dan yüzde 19.00’a yükseltti. Enflasyona dair önümüzdeki aylarda yükseliş beklentisi, Merkezin erken davranmasına neden oluyor ve bu doğrultuda faiz konusunda aksiyon aldığını gözlemliyorum. Piyasalar açısından olumlu bir hamle.

Son dönemde, Merkez Bankasının kredibilitesi oldukça yüksek ve bu adımı da bu kredibilitenin korunması adına önemliydi. Yabancı kurumlara baktığım zaman, özellikle Merkezin adımlarını yakından izlediklerini ve ikna olduklarını görüyorum, bu durum raporlarında yurtiçi piyasalara dair olumlu beklentileri güçlendirirken, ilerleyen süreçte yabancı girişlerinin de artmasını destekleyebilecek bir etken olarak yorumlanabilir.

TCMB ardından TL’deki değerlenmenin korunuyor olması ve Dolar/TL kurunun 7,32-7,56 TL aralığındaki seyrini sürdürmesini şimdilik destekliyor. Kurdaki gevşeme ve ons altının belli dirençleri aşmakta zorlanması nedeniyle gram altında satıcılı bir seyir hakim. Fed ve TCMB etkileri bugün de devam edebilir. Bu doğrultuda, net bir seviye vermek yanlış olur diye düşünüyorum.

Gram altında gevşemenin devamında 405 TL desteği izlenebilir, bu desteğin altında kapanışlar görülmezse bu durumda satışların sınırlı kalmasını bekleyebilirim. Ons altın içinse 1755 dolar en yakın direnç noktam ve bu direncin aşılması, kazançlarını daha da genişletmesi adına önemli ancak ons altının işi ABD 10 yıllık tahvil faizinin durumuna bağlı olduğu için dikkatli olunmalı. Kısa vadede güçlenmesi için tahvil faizinin gevşeme yönünde bir eğim izlemesi daha sağlıklı olabilir.

422 TL SEVİYESİ ÜZERİNDE KALICILIK ÖNEMLİ

Koray Ulukartal / İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı

Ons altın, 1730 dolarlı seviyelerde seyrediyor. Fed, iki gün süren toplantısının ardından politika faizini yüzde 0-0,25 bandında sabit tuttu. Üç ayda bir açıklanan Ekonomik Projeksiyon Raporu’nda ise 2021 yılı için ABD büyüme öngörüsü yüzde 4,2’dan yüzde 6,5’a, TÜFE öngörüsü yüzde 1,8’den yüzde 2,4’e yukarı yönlü revize edilirken işsizlik oranı öngörüsü ise yüzde 5’ten yüzde 4,5’a indi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasından çıkan mesajlar ise iyileşen projeksiyonları destekleyen nitelikte oldu. Powell’a göre Fed, ABD ekonomik toparlanmasını para politikasındaki araçları kullanarak desteklemeye devam edecek.

Fed toplantısı ve basın açıklamasının ardından dolar endeksinde 91,30 seviyesine doğru gerileme ve dolardaki zayıflamayla beraber ons altında güçlenme görüldü. Bugün ise ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişle birlikte bir miktar gerileme mevcut. Powell’ın faizlerin öngörülebilir gelecekte 2023 yılına kadar düşük kalmasına yönelik konuşmasında yer verdiği mesaj, düşük faiz ortamında ons altını temel anlamda destekleyen nitelikte. Özellikle ABD’de yürürlüğe konulan 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketiyle birlikte artış gösterme eğiliminde olan enflasyon, enflasyondan korunma aracı olarak görülen altını destekleyebilecek bir başka unsur.

Teknik anlamda ise görünüm, dün görülen tepki hareketine rağmen hala zayıf. Ons altında destek olarak 1720 dolar seviyesi, direnç olarak ise 1742 dolar seviyesi takip edilebilir.

Gram altında TCMB tarafından bugün yapılan 200 baz puanlık faiz artırımdan sonra bir miktar gerileme görüldü. Kararın ardından Dolar/TL 7,3265 seviyesini test ederken gram altın ise 408,75 TL seviyesini gördü. Ons altında bugün görülen satışların da gram altında bugün görülen düşüşte tezahürü oldu. Gram altında 422 TL seviyesi üzerine kararlı şekilde yerleşilmesi durumunda yükselişin devamı görülebilir. Destek olarak ise 395 TL seviyesi takip edilebilir.

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