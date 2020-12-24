Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 24 Aralık altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 462 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1879 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, “Altın 460 TL üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareketini sürdürmek isteyebilir. Gram altında olası 460 TL’nin altına doğru sarkmalarda ise uzun pozisyonların arttırabileceğini düşünebiliriz” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 461 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle yeni güne değer kazansıyla başlarken, gün içerisinde en düşük 459.06 lira seviyesini, en yüksek ise 463.81 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.03 itibarıyla yüzde 0.51 oranında yükselişle 462.18 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 90 liradan satılıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı veto etmesi ve dolar endeksinde yaşanan gerileme ons altını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1880 dolar seviyesini en düşük ise 1870 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.40 oranında yükselişle 1879 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYE 460 TL

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın, küresel piyasalarda dolardaki zayıf görünüm ve Brexit anlaşma haberiyle birlikte sınırlı da olsa yukarı yönde hareketini gerçekleştirdi. Yükselişini sürdürmek için hala çok güçlü değil ve hassas. Dolayısıyla altın için haber akışları oldukça önemli. İngiltere ve AB arasında uzun zamandır süren müzakereler sonucu, en son gelen habere göre, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bu doğrultuda, 2016 yılında referandum ile AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’nin ayrılığı resmi olarak gerçekleşmiş olacak. İlerleyen günlerde, bu konu hakkındaki detaylar önemli olabilir.

ABD teşvik paketi belirsizliği sürüyor. Temsilciler Meclisi ve Senato’dan 900 milyar dolarlık teşvik paketinin onayının ardından Trump’ın bunu rezalet olarak yorumlaması ve değişiklik talep etmesi piyasalarda sürprizle karşılandı. Ancak, Temsilciler Meclisi ve Senato değişikliğe olumlu bakınca, piyasalarda bu durumu çok olumsuz fiyatlamadı. Dolayısıyla ABD borsalarında teşvik paketi belirsizliğinin etkisi sınırlı kaldı. Noel tatili nedeniyle belki hemen görüşmeler sonuç vermeyebilir.

İngiltere’de mutasyon endişesi nedeniyle ülkeler önlemlerini arttırdı. Aşılamanın başlaması aslında mutasyon nedeniyle oluşabilecek panik havasının önüne geçmiş oldu. Yine ilerleyen günler için virüsün seyri önemli. Bugün Noel nedeniyle ABD'de piyasalar yarım gün açık olacak. İşlem hacmi zayıf olabilir.

Ons altın için 1884 – 1897 dolar ve 1915dolar direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 1859 – 1847 dolar ve 1834 dolar destek noktaları olarak görülüyor. Gram altın yatırımcı mevcut pozisyonlarını bir süre daha korumaya devam edebilirler. Altın 460 TL üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareketini sürdürmek isteyebilir. Gram altında olası 460 TL’nin altına doğru sarkmalarda ise uzun pozisyonların arttırabileceğini düşünebiliriz. Yine de piyasa dinamikler sürekli değişiyor, stratejilerde dikkatli olunmalı.

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