ons altın fiyatları, gram altın fiyatları, güncel altın fiyatları, 24 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 416 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise, 1804 dolar seviyesinde hareket ediyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan; altın fiyatları üzerinde hangi gelişmelerin etkili olacağını ve altında izlenmesi gereken teknik seviyeleri Bigpara için değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 410 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 412 lira seviyeden başladı. Altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişle değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 411.32 lira seviyesini, en yüksek 416.83 lira seviyesini görürken; saat 13.27 itibarıyla yüzde 1.05 oranında yükselişle 416.70 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 674 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 772 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1813 dolar seviyesini, en düşük ise 1803 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.01 oranında yükselişle 1804 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA İLK İZLENECEK SEVİYE 425 TL

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Yatırımlar Powell’ın büyüme ve ekonomik görünüm hakkındaki yorumlarını değerlendiriyor. Fed Başkanı Powell’ın Kongre sunumundan çıkan ana fikir, Merkez Bankası’nın pandemiden etkilenen ekonomiye verilen desteği kısıtlamaya yakın olmadığı yönünde… Dolayısıyla güvercin sinyaller biraz piyasaya iyi geldi ve altın fiyatının da bundan dolayı destek aldığını gözlemliyoruz. Altın, özellikle son dönemde ekonomik canlanma ve enflasyonda ısınma beklentisiyle artan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve getiri eğrisinin uzun vadeli tarafının dikleşmesinden olumsuz etkilenmişti. Parasal genişleme ve mali genişleme konusu ise altın açısından daha pozitif olabilir. Altının, bu ortamda emtia grubu içindeki handikabı, gümüş ve platin gibi diğer değerli metallerin veya bakır gibi sanayi metallerinin karşılaşacağı endüstriyel talepten kaynaklı potansiyel olabilir. Altını ise, daha çok dolar ve ABD tahvil faizleri yönlendiriyor.

Tahvil faizleri ve getiri eğrisindeki hareketlenmeye bakacağız ve reel faizlerde bir artış olup olmadığını izleyeceğiz. Altının toparlanabilmesi için ABD’de reel faizlerin artmaması gerekiyor. Ons 1820 üzerine çıkabilirse tepki hareketi devam edebilir, 1860 ana direnç. Gram ise, dolarTL’den dolayı tepki hareketine devam edebilir. 425 TL ilk izlenecek seviye…

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