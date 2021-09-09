gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 9 Eylül altın fiyatları

​Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 489,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını 3.283 liradan satılıyor. ALB Forex Araştırma Müdürü Çayırlı, "Bugün 490 direncine yakınlaşan gram altının 492 lira üzerine geçilmesi halinde haziran ayı başından bu yana devam eden düşüş trendi kırılabilir" şeklinde değerlendirdi.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 487,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 489,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.283 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşen tutumunun altının ons fiyatını baskılamasına karşın yurt içinde, dolar kurundaki artışla birlikte altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde; yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ KIRILABİLİR

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü

Ons altın ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin yaptığı açıklamalar sonrasında, Fed’in sıkı para politikasına geçeceği algısının fiyatlanmasıyla dün 1782 dolara kadar geriledi. Dün açıklamalarda bulunan Dallas Fed Başkanı R.Kaplan, yakın dönemde işgücü piyasasında yaşanan büyümenin yavaşlamayabileceğini ve delta varyantının etkisinin uzun süreli olmayacağını belirtti. Mevcut maliye politikası önlemlerinin yeterli olduğunu ve Fed'in tahvil alım programının ülkedeki ekonomik duruma uygun olmadığını belirten Kaplan’ın eylül ayı sonunda yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında ekonomik görünümde "temel bir değişiklik" yaşanmadığı takdirde, Fed'in para politikasını ekim ayı başlarında tersine çevirmeyi destekleyeceğini vurgulaması altın fiyatında değer kaybı yaşanmasına neden oldu.

Diğer bir şahin görüş ise, New York Fed Başkanı J.Williams’dan geldi. Williams, toparlanmadaki yavaşlamaya rağmen ekonominin Fed'in bu yıl tahvil alım programını daraltmaya başlaması için uygun olduğuna inandığını belirtmesi dün doları kuvvetlendiren nedenler olarak görüldü. İç piyasada ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanının yaptığı sunum sonrasında, enflasyon ve faiz konusunun yeniden gündeme gelmesi DolarTL kurunda yükseliş yaşanmasına neden oldu ve gram altında devam eden yatay hareket bozulmadı hatta ons altına göre yükseliş yaşandı.

Teknik olarak, ons altın için 1790 ve 1775 seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak takip ediliyor. Uzun vadeli yükseliş trendini koruyan ons altında 1800 dolar üzerine geçilmesi halinde 1830 dolar bölgesine doğru alımların geldiğini görebiliriz. Yakın vadede 1830 dolar direnci önemli bir eşik bölgesi konumunda bulunuyor.

Gram altın fiyatlaması ise dar alanda 490-480 lira arasında devam ediyor. Bugün 490 direncine yakınlaşan gram altının 492 lira üzerine geçilmesi halinde haziran ayı başından bu yana devam eden düşüş trendi kırılabilir. Bundan dolayı dolarTL kurundaki yükselişe bağlı olarak 492 lira üzerine geçilmesi halinde, gram altında değer kazancının 497 - 500 lira bölgesine doğru devam ettiğini görebiliriz.

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