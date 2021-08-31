gram altın fiyatları ne kadar? ons altın fiyatları ne kadar? 31 Ağustos altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 485 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1814 dolar seviyesinde bulunuyor. Açıklanacak enflasyon rakamlarında düşüş gerçekleşir ve sonraki dönemlerde bu gerilemenin süreceğine ilişkin beklentiler artarsa, TCMB’den bir faiz indirimi beklediğini ifade eden Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Gram altın yatırımcıları yılın sonuna kadar olan dönem için bugün oluşan fiyatları fırsat olarak kullanabilir” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu günü 487 lira seviyesinde tamamlarken; yeni güne 488 lira seviyesinden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 490,34 lira seviyesini, en düşük ise 484,46 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13.00 itibarıyla yüzde 0.45 oranında düşüşle 485,06 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 791 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 258 liradan işlem görüyor.

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Karışık sinyaller veren makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının risk algısını yükseltmesiyle ons altın fiyatı desteklenirken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1819 dolar seviyesini; en düşük ise 1809 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.26 oranında yükselişle 1814 dolardan işlem gördü. Altının ons fiyatı dün 1823 dolar seviyesine kadar yükselerek 4 Ağustos tarihinden beri en yüksek seviyeyi görmüştü.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELER FIRSAT MI?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell’ın konuşmasından bugüne kadar olan zaman içerisinde ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerileme süreci içerisinde olması, ons altın fiyatını yukarı yönde destekledi.

Bu sürede, gün içi işlemlerde en yüksek seviye olarak 1823 doların görüldüğünü izledik. Daha önceki yorumlarımda sürekli bahsettiğim yılın son çeyreğindeki yükseliş beklentimin tam anlamıyla yerini bulabilmesi ve ons altının bu seyrinin kuvvetlenebilmesi için 1832 dolar direncinin aşılmasını önemsiyorum.

16 Haziran’dan sonra yaşadığı sert düşüş sonrası ons altın bu bahsettiğim direnci aşma denemelerini yaptı, ancak devamı gelmedi. Şu anda özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmenin yüzde 1.25’e gelmesi durumunda bu seviye aşılırsa yukarı yöndeki ivme kuvvetlenebilir. Haftalık görünümde bakıldığında ise şu anda olası geri çekilme durumlarında 1800 doların altına inilmesine ilişkin bir risk pek görmüyorum.

Gram altın yatırımcıları için şu andaki fiyat yükselişlerinin arkasındaki temel itici güç, ons altındaki bu pozitif seyir. Yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon oranları eğer önceki değer olan yüzde 18.95’in altında gelirse ve sonraki dönemlerde de bu gerilemenin süreceğine ilişkin beklentiler artarsa bu durumda yıl bitmeden TCMB’den bir faiz indirimi gelmesini bekliyorum. Bu durumun devamında kurda bir yükseliş söz konusu olacağı için gram altın yatırımcıları yılın sonuna kadar olan dönem için bugün oluşan fiyatları fırsat olarak kullanabilir.

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