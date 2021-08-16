gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 16 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 482 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1772 dolar seviyesinde bulunuyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy; “Kurdaki hareketin yukarı yönde ivme kazanması halinde 8.56-8.62 TL seviyelerine toparlanması durumunda gram altında alıcılı pozisyona geçmek yılın son çeyreği öncesinde önemli alım fırsatları olarak değerlendirilebilir” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 487 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 485 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 488,39 lira seviyesini, en düşük ise 482,88 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 14.23 itibarıyla yüzde 0.96 oranında düşüşle 482.75 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 285 liradan satılıyor.

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ABD tahvillerinde artan talep altının ons fiyatını baskılarken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1782 dolar seviyesini; en düşük ise 1771 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.39 oranında düşüşle 1772 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN ÖNEMLİ ALIM FIRSATLARI VEREBİLİR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçtiğimiz hafta kapanışında yükseliş yönünde 1766 dolar seviyesini test eden ons altın, yeni haftaya başlarken ilk saatlerde ABD dolarının güçlü bir seyir içerisinde olmasının karşısında hafta başındaki ilk saatlerde yeniden baskı altında.

1776 dolar seviyesindeki önemli bir kritik eşiği aşamayan ons altın fiyatı 1772 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme ile haftaya başladı. Ons altının yukarı yönde bir toparlanma hareketi içerisine girmesi için 1772 dolar ve 1786 dolar seviyelerini aşmasını bekleyeceğiz.

Bu haftanın gündemindeki en önemli veri akışı çarşamba günü yayınlanacak Fed toplantı tutanakları olacak. Piyasalar yine tutanaklarda Fed varlık alım programının azaltılmasına ilişkin bir zamanlama arayışı içerisinde olacak. Onun dışında takip edilmesi gereken veriler ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinin seyri olacak.

Yine sabah itibariyle Asya piyasalarından gelen, beklentilerin altında kalan veriler karşısında da ABD doları tüm küresel para birimleri karşısında güçlü seyrini hafta boyunca devam ettirip etmeyeceğini de takip etmek gerekiyor.

Ağustos başında 490 TL seviyesinin altına gerilediğinden bu yana gram altında tam bir toparlanma ve 490TL üzerine çıkış göremedik. Bundaki en büyük etken de aslında dolar/TL kurundaki seviyeler ve TL’ye yönelme etkisi oldu. Gram altın fiyatının 490TL seviyesine doğru yeniden toparlanmasını tetikleyecek etkenlerin başında şu anda dolar/TL kuru geliyor, ancak şu anda kurda görülen yatay seyir de gram altın fiyatını baskılar vaziyette. Kurdaki hareketin yukarı yönde ivme kazanması halinde 8.56-8.62 TL seviyelerine toparlanması durumunda gram altında alıcılı pozisyona geçmek yılın son çeyreği öncesinde önemli alım fırsatları olarak değerlendirilebilir.

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