Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Şubat altın yorum

Gram altın fiyatları, yaklaşık 7 ayın dip seviyesini görürken; şu dakikalarda 406 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise, 1817 dolar seviyesinde hareket ediyor. ALB Menkul Araştırma Müdürü Çayırlı, “Bu hafta için (ons altın) 1840- 1845 dolar aralığı oldukça önemli olacak, bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlanması halinde ons altın fiyatının yeniden 1875 dolara yaklaştığı görülebilir” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı gün içerisinde en düşük 406.65 lira seviyesine gerileyerek 22 Temmuz 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; en yüksek ise 413.09 lira seviyesine yükselmişti. Dolar kuru ve ons altın fiyatında yaşanan gerilemeye paralel olarak düşüşünü sürdüren gram altın, saat 16.58 itibarıyla yüzde 1.27 oranında düşüşle 406.75 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 760 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 412 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başlamıştı.

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ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla artan risk iştahına paralel olarak ons altın baskı altında kalırken; altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1827 dolar seviyesini, en düşük ise 1816 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.20 oranında düşüşle 1817 dolardan işlem gördü.

1840-1845 DOLAR ARALIĞI OLDUKÇA ÖNEMLİ

Emre Çayırlı - ALB Menkul Araştırma Müdürü

Ons altın fiyatı 2021 başından bu yana yüzde 7 ‘e yakın değer kaybetti. ABD tahvil faiz getirilerinin artması ons altının cazibesini azaltıyor. ABD’de yürürlüğe geçmesi öngörülen mali teşvik paketine ilişkin beklentiler ise, ons altın fiyatına destek olmaya devam ediyor.

ABD’de uygulanan para politikasının seyrini gösterecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları bu hafta çarşamba günü açıklanacak ve ons altın fiyatında hareketlilik yaratabilir. Güvercin tonda mesajların ağırlıkta olması, ons altını 1800 dolar ile 1900 dolar aralığında kalmasına destek olabilir. Bu hafta için 1840-1845 dolar aralığı oldukça önemli olacak, bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlanması halinde ons altın fiyatının yeniden 1875 dolara yaklaştığı görülebilir.

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