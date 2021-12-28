gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 28 Aralık altın yorum

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Gram altında 675 TL kritik seviye!

28.12.2021 - 10:59 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 693 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise geçtiğimiz 1 ayın zirvesine kadar yükseldi. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatları üzerindeki son gelişmeleri bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Küresel ekonomilerde birçok piyasanın noel tatili sebebiyle kapalı olmasıyla beraber sakin bir hafta geçirilmesi bekleniyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, “Yeni yılın ilk haftasında küresel piyasaların açılması ve piyasadaki hareketliliğin yeniden gündeme gelmesi ile gram altında 675 TL altındaki fiyat seviyeleri alım fırsatları olarak görülebilir” şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 660 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 676 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 698,78 lira seviyesini, en düşük ise 669,01 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:44 itibarıyla yüzde 2,25 oranında yükselişle 689,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1144 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 711 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın fiyatları 1818 dolara kadar yükselerek yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyesini görürken; bugün içerisinde en düşük ise 1808 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında yükselişle 1816 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA 675 TL KRİTİK SEVİYE
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Yılın son haftasında küresel piyasaların ağırlıklı olarak yeni yıl tatilinde olması nedeniyle makro ekonomik gündem oldukça sakin. Herhangi bir anlık haber akışının olmaması halinde de bu hafta içerisinde aşırı oynaklıklar beklenmiyor. Pazartesi günü yeni haftanın başlangıcından itibaren ile 1800 dolar üzerinde seyrini sürdüren ons altın üzerinde, haftanın geri kalanında gerek ABD dolar endeksi gerekse ABD 10 yıllık tahvil faizleri tarafından gelebilecek etkileri pek görmüyorum. Dolayısıyla, 1792 dolar– 1812 dolar bant aralığında bir hareket baz senaryo olacaktır.

Gram altın tarafında ise dolar/TL kurundaki hareketlerden ötürü, ons altına nispeten daha hareketli fiyatlamaların yaşanmasını doğal karşılıyorum. Yeni yılın ilk haftasında küresel piyasaların açılması ve piyasadaki hareketliliğin yeniden gündeme gelmesi ile gram altında 675TL altındaki fiyat seviyeleri alım fırsatları olarak görülebilir. Döviz kuru tarafında pazartesi günü yaşanan yüzde 8 oranındaki gün içi oynaklık, henüz stabil bir hareketin sağlanamadığını gösteriyor. Benzer şekilde yukarı yönde hareketlerin gündeme gelmesi halinde bahsetmiş olduğum 675TL altı fırsatların yakalanması yeni yılın ilk haftası itibariyle daha zor hale gelebilir.

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