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Gram altında 6 ayın en düşüğü! 406 lira seviyesi kritik

04.02.2021 - 11:39 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat altın fiyatları

Gram altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken, bugün son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın şu dakikalarda 414 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı 1811 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerileme hareketini sürdürürken; bugün 413.64 TL seviyesine kadar gerileyerek 23 Temmuz 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 422.62 lira seviyesini görürken; saat 14.13 itibarıyla yüzde 1.71 oranında düşüşle 414.71 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 680 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 799 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 422 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 418 lira seviyesinden başlamıştı.

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Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğilimi sürerken; altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1834 dolar seviyesini, en düşük ise 1810 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 1.16 oranında düşüşle 1811 dolardan işlem gördü.

1807 DOLAR SEVİYESİ ANA DESTEK OLARAK İZLENEBİLİR
ALB Forex

Ons altın fiyatı, geçtiğimiz yıl Aralık ayından başlayan yükseliş trendinin aşağısında fiyatlanmaya başladı. Sabah saatlerinde 1823 dolar desteğinin gerisine bulunan fiyatın, 1817 ara desteğine doğru gerilediği görülüyor. Satış baskısının sürmesi halinde 1807 dolar seviyesi ana destek olarak izlenebilir. Yaşanabilecek yükselişlerde 1831 dolar direnç olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1823.00 / 1831.00 / 1842.00
Destekler: 1817.00 / 1807.00 / 1800.00

GRAM ALTINDA 406 LİRA SEVİYESİNE DİKKAT
ALB Forex

Gram altın fiyatı, 430 lira desteğini kırmasının ardından sabah saatlerinde 419 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş trendi dahilinde devam eden harekette yaşanabilecek yükselişlerde 431/433 lira arasında kalan bölge ana direnç seviyesi olarak izlenebilir. Satış baskısını devam etmesi durumunda 414 ve 410 lira seviyeleri ara destek, 406 lira seviyesi ise ana destek olarak izlenebilir.
Dirençler: 422.00 / 427.50 / 431.00
Destekler: 414.00 / 410.00 / 406.00

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