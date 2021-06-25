gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 25 Haziran altın yorum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını 3.306 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 500 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 496,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 498,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3.306 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,2'lik düşüşle 1.745 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair birbirinden ayrışan açıklamalarının altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

Bugün dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle altının ons fiyatında yaşanan yükselişin kalıcı olması için 1.785 doların aşılması gerektiğine işaret eden analistler, 1.770 doların altına inilmesi durumunda ise satışların ivme kazanabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini, Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.

GRAM ALTINDA 492 LİRA SEVİYESİ ÖNEMLİ

ALB Forex

Gram altın fiyatı, düşüş kanal trendi etkisindeki hareketini sürdürüyor. Son üç gündür 498.50/492.40 bandına sıkışan fiyat, bugün hafif satıcılı görünüm sergiliyor. Bant içinde yön tayin etmeye çalışan fiyat için düşüş eğiliminin korunması durumunda 492.40 seviyesi destek konumunda. Olası bir yükseliş hareketinde ise 498.50 direnç olarak takip edilebilir. Fiyattaki düşüş eğiliminin aksine MACD indikatörü negatif bölgede güç kazanıyor.

Dirençler: 498.50 / 504.55 / 510.10

Destekler: 492.40 / 485.00 / 481.15

Ons altında, 1795 / 1770 bölgesinde sıkışma devam ediyor. Sabah hafif alıcılı seyir izlenen değerli metalde alımların devam etmesi durumunda 1795 ilk direnç olarak izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde 1825 bölgesine doğru toparlanma başlayabilir. Aşağı alanda ise olası satış baskısında 1770 seviyesinin ihlal edilmesi durumunda 1755 ara destek olarak takip edilebilir. 2020 Mart ayından bu yana devam eden yükseliş trendi 1730 seviyesinden geçmekte.

Dirençler: 1795 / 1825 / 1845

Destekler: 1770 / 1755 / 1730

ONS ALTINDA 1.760 SEVİYESİ KRİTİK

Vakıf Yatırım

ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.49 seviyesinde işlem görürken, ABD’de tekrar artan enflasyon beklentileri ile beraber reel faizler aşağıda seyretmeye devam ediyor. Ancak ons altın tarafında henüz bu hareketin etkisi görünmüyor. Altında 1.795 ve 1.830 seviyeleri tepkinin devamı halinde izlenecek ilk direnç seviyeleridir. 1.760 seviyesini ise kritik destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin altında satışların devamı beklenmelidir. Reel faizlerdeki geri çekilmenin etkisiyle, altında kısa vadede yukarı yönlü tepki ihtimalini yüksek görüyoruz. ABD’de bugün açıklanacak PCE ile kişisel gelir/harcamalar verileri beklentilerin şekillenmesi anlamında fiyatlamaları etkileyebilir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler