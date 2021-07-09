gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 9 Temmuz altın fiyatları

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"Gram altın yatırımcısı için 503 lira kritik!"

09.07.2021 - 09:51 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 501 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1800 dolar seviyesinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer, “Gram altın yatırımcısı için 503 seviyesi üzerinde kalındıkça tekrar 520’li seviyelere doğru tempo artabilir” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün 508 lira seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra, haftanın son işlem gününde; ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybında. Altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 505,21 lira seviyesini, en düşük ise 501.05 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 15.10 itibarıyla yüzde 0.40 oranında düşüşle 501,90 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 821 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 380 liradan satılıyor.

Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 503 lira seviyesinde hareket ederken, haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başlamıştı.

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ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin nispeten azalmış olması ons altın fiyatını desteklerken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1807 dolar seviyesini; en düşük ise 1796 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında düşüşle 1800 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI İÇİN 503 LİRA KRİTİK!
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) baskısını hissetmeye devam ediyoruz. Her ne kadar son Fed Açık Federal Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında varlık alımlarını azaltması için yeterli şartların oluşmadığı vurgusunu alsak da, bu ons altının kısmen yükselmesini destekledi. Henüz altın fiyatlarında yükselişin daha net bir şekilde izleneceği ortam oluşmuş değil.

Şu an bulunduğu 1800 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi halinde kısa vadeli temposunu 1835 dolar seviyesine doğru sürdürebilir. Buna karşın 1800 dolar altındaki günlük kapanışlarda 1760 dolar seviyesine doğru satıcılı eğilimin sürmesi beklenebilir.

Fed’e ve salgına yönelik algıların hızla değiştiği küresel ortamda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi de düşmesi de piyasaları olumsuz etkiliyor. Düşüncem Fed’in gereğinden fazla şahin fiyatlandığı ve bu ortamın ons altına fazladan baskı yaptığı yönündedir.

Önümüzdeki günlerde ons altında yükseliş eğiliminin daha net izlenebileceği bir ortam oluşabilir. Ancak ons altında teknik baskıların 1760 dolar seviyesi altında şekillenmesi halinde yükselişlerin daha sınırlı kalacağını belirtmekte fayda var.

Ons altın kötü bir haziran ayı geçirdi. Yaz aylarına geçilmesine karşın salgın gücünü tam olarak kırmış değil ve yeni delta varyantı son hız yayılmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda delta varyantının küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacağı beklentilerinin güçlenmesi risk iştahını bozuyor. Bu ons altının güvenli liman özelliğinin çalışmasına zemin hazırlayabilir. Gram altın yatırımcısı için 503 seviyesi üzerinde kalındıkça tekrar 520’li seviyelere doğru tempo artabilir.

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