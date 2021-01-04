altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, 4 Ocak altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 458 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1934 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Bal, altın fiyatları ile ilgili bigpara’ya değerlendirmelerde bulundu.

Gram altın fiyatı, 2020 yılını 453 lira seviyesinden tamamlarken; yeni yılın ilk iş gününe 455 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, yeni yıla yükselişle başlarken; gün içerisinde en düşük 452.05 lira seviyesini, en yüksek ise 459.60 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 15.12 itibarıyla yüzde 1.12 oranında yükselişle 458.04 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 85 liradan satılıyor.

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Dolar endeksindeki değer kaybı altının ons fiyatını desteklerken; gün içerisinde en yüksek 1936 dolar seviyesini en düşük ise 1904 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 2.02 oranında yükselişle 1934 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI BU SEVİYELERE DİKKAT!

Onur Can Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Kasım ayı içerisinde aşı çalışmalarıyla ilgili elde edilen başarılar ve gelen olumlu haber akışları küresel risk iştahını desteklerken, aşı cephesindeki olumlu gelişmeler ons altın fiyatlarını baskıladı. Kasım ayının son bölümünde ons altında satışlar hız kazanırken, 200 günlük üssel ortalama altında 1764 dolar seviyeleri test edildi. Ancak bu seviyeden gelen alımlarla ons altında aralık ayı içerisinde toparlanma etkili oldu. Risk iştahının toparlanma kaydetmesi ve ABD’de teşvik paketi gelişmelerinin etkisiyle doların küresel çapta değer kaybettiği görülürken, dolardaki değer kayıpları ons altın fiyatlarını destekledi.

Düşük faiz ve bol likidite ortamı merkez bankalarının söylemleri dikkate alındığında uzun bir süre gündemde kalmaya devam edecek olup, küresel çapta artan likiditenin ons altın fiyatlarını orta vadede desteklemeye devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Orta – uzun vadede ons altınla ilgili olarak piyasalardaki genel beklentiler de yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Mevcut durumda aşı kaynaklı iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ederken, bahsettiğimiz gibi dolardaki zayıflama ons altında yükselişlerin devam etmesine katkı sağlıyor.

Son haftalarda gündeme gelen mutasyona uğramış koronavirüs ve vaka sayılarının seyri ise risk iştahı üzerinde aşağı yönlü risk unsurları olarak izleniyor. Tedbirlerdeki sıkılaşmanın devam etmesi ve ekonomik toparlanmadaki güç kaybı güvenli liman talebini zaman zaman artırabilecektir.

Aşı kaynaklı gelişmeler, salgın endişeleri, ekonomik verilerin seyri ve gerek merkez bankaları gerekse hükümetlerden gelebilecek destek hamleleri yakından takip edilecek olup, kısa vadede ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün de alıcılı seyrini sürdürerek 1900 dolar üzerinde 1934 dolarlı seviyelerden işlem gören ons altında yukarı yönlü hareketlerin devamında 1955 – 1965 dolar aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. Bu bölge üzerinde alıcılı seyrin devam edebileceği ons altında 1990 dolar ve 2016 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 2000 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması orta vadeli yükselişler açısından önem taşımaktadır. Gelişmelere bağlı olarak ons altında geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 5 günlük üssel ortalama (1905 dolar) ve psikolojik olarak öneme sahip olan 1900 dolar seviyeleri ilk önemli desteklerdir. Yükselişlerin devamlılığı açısından 1900 dolar üzerinde tutunmanın korunması önem taşırken, bu seviye altında kâr satışları hız kazanabilir. Bu durumda 1885 dolar ile 100 ve 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1868 dolar ile 1814 dolar seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Ekonomide yeni döneme ilişkin verilen güçlü mesajlar, TCMB'den gelen güçlü faiz artırımı ve normalleşme adımları Türk Lirası başta olmak üzere TL varlıkları destekleyen temel gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. TCMB’nin aralık ayında da faiz artırımına devam etmesi ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlı mesajları Türk Lirası’nda pozitif fiyatlamanın sürmesine imkân tanıyor. Yurt içinde TCMB’ye ve yeni ekonomiye yönetimine olan güven korunurken, yurt içinde olumlu havanın devamlılığı ilerleyen süreçte başta Türk Lirası olmak üzere gram altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Yurt içinde atılabilecek reform adımları ve dış ilişkilerdeki seyir fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır.

Kasım ayında yaşanan sert düşüşlerin ardından gram altın aralık ayında bir miktar toparlanma görüldü. Aralık ayı içerisinde ons altındaki yükselişler gram altın fiyatlarını desteklerken, kurdaki geri çekilmenin devam etmesi gram altın üzerinde baskı oluşturdu. TCMB’ye yönelik beklentiler ve faiz artırım kararıyla gram altın fiyatlarında aralık ayının son bölümünde yeniden düşüşler görüldü. Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar gram altın üzerinde belirleyici olacaktır. Mevcut durumda 100 günlük üssel ortalaması (458,50 TL) paralelinde işlem gören gram altında ortalama üzerinde 50 günlük üssel ortalama (463,97 TL) direnç olarak izlenebilir. 50 günlük üssel ortalama üzerinde tutunma sağlanacak olursa alımlar hız kazanabilir. Bu durumda üzerinde 477,50 – 484,80 ve 496,40 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise ilk destek 455 TL seviyesinde bulunurken, bu seviye altında 446,35 ve 441,54 TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 441,54 TL altında 200 günlük üssel ortalama (429,22 TL) gündeme gelebilir.

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